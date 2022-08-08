Переговорщики оптимистично настроены по поводу возобновления ядерной сделки с Ираном

Ведущие участники переговоров по возобновлению ядерной сделки с Ираном заявили, что они с оптимизмом смотрят на возможность достижения соглашения об ограничении обогащения урана в Тегеране.

Посол России Михаил Ульянов у венского Дворца Кобург рассказал, что стороны находятся в «5 секундах от финиша». Вместе с тем он отметил, что нужно решить еще 3 или 4 вопроса.

Ульянов уточнил, что речь идет о вопросах, чувствительных и для американцев, и для иранцев. Оптимистичной позиции придерживается и главный переговорщик от Евросоюза Энрике Мора.

Представители Ирана, США и Европейского Союза возобновили непрямые переговоры по поводу несостоявшейся ядерной сделки Тегерана 4 августа после многомесячного застоя в переговорах.

Западные официальные лица 8 мая сообщили, что они завершили переговоры по техническим вопросам, которые оставались открытыми в окончательном проекте текста, распространенном главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем 21 июля.

Окончательный проект определяет шаги, которые Иран и США должны будут предпринять. В понедельник ЕС официально разошлет окончательный проект документа участникам и попросит США и Иран согласовать его.

Ожидается, что в случае достижения соглашения министры иностранных дел вернутся в Вену, чтобы официально восстановить ядерное соглашение 2015 года.

Высокопоставленный западный чиновник рассказал журналистам, что есть реальный шанс достичь соглашения, но, как всегда, остается ряд неопределенностей.