Неизвестные авторы разместили в днепровской группе в Телеграм ролик, который показывает настроение украинского народа по отношению к киевскому режиму.

«Не хочу умирать за его амбиции», - гласит один из самых ярких слоганов социалки, который авторы ролика разместили на фоне президента Зеленского.

Украинские политологи, которые трезво смотрят на разворачивающиеся события давно подметили настроение украинцев, которые не хотят погибать за ненавистного им президента и его команду.

Причины авторы поясняют в том же ролике. Те, кто мужественно сражался на фронте погибли, а команда Зеленского и его последователей даже не нюхала пороха.

Их детии родственники спокойно учатся и отдыхают за границей, в то время, как миллионы украинок и дети погибших солдат ютятся по лагерям беженцев. Никто не хочет больше защищать такую Украину.