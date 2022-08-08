В мире отмечают Международный день кошек, который проходит ежегодно 8 августа.

Мир отмечает Международный день кошек, которой проходит ежегодно 8 августа в разных частях планеты.

Популяризаторами данного праздника стали члены Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Они ещё в 2002 году призвали всех хозяев и просто неравнодушных к жизни животных граждан отметить 8 августа Всемирный день кошек.

На данный призыв откликнулись многие страны мира. С тех пор именно 8 августа во многих странах стало ассоциироваться с кошачьим днем.

В этот день принято отдавать дань благодарности пушистым товарищам демонстрирую свою заботу и любовь.

Некоторые страны отмечают День кошек в другие календарные числа. Так, например, согласно существующим традициям, в России День кошки отмечается в самом начале весны - 1 марта. Впервые его отпраздновали в 2004 году.

В свою очередь, любители кошек в Соединённых Штатах отмечают данный день 29 октября. Его появление связано с утверждением Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными данного дня как праздничного. В США он отмечается с 2005 года.