В Южной Корее хотят отправлять детей в школу с 5 лет, министр образования готова уйти из-за этого в отставку

Министр образования Южной Кореи Пак Сун Э заявила о желании уйти в отставку из-за плана по снижению возраста поступления в школу до пяти лет.

Пак Сун Э является одной из четырех женщин в кабинете южнокорейского президента Юн Сок Ёля, состоящем из 18 человек. По информации агентства Yonhap, отставка, скорее всего, будет принята.

Во время пресс-конференции на национальном телевидении министр образования сказала, что берет на себя ответственность за все противоречия в реструктуризации школьной системы и молится за лучшее будущее для детей.

Около двух недель назад уходящий министр образования обнародовал планы по снижению возраста для поступления в школу, начиная с 2025 года.

Правительство утверждает, что этот шаг может облегчить бремя родителей по уходу за детьми, поскольку Южная Корея пытается повысить один из самых низких уровней рождаемости среди развитых стран.

Родители, учителя и общественные организации выразили протест, заявив, что это поспешный шаг, сделанный без особых консультаций.

Данная мера может нанести ущерб развитию маленьких детей и усилит конкуренцию в и без того перегретом секторе образования.

Между тем по последним опросам поддержка самого президента Юн Сок Ёля снизилась до 24% после нескольких непопулярных решений.