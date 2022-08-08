Китай продлил военные учения у берегов Тайваня
МИД Тайваня прокомментировал военные маневры Китая, которые в понедельник продолжила армия КНР.
"Министерство иностранных дел решительно осуждает решение Китая о продлении военных учений. Китайская провокация и агрессия подорвали статус-кво в Тайваньском проливе и усилили напряженность в регионе", — говорится в заявлении, которое цитирует агентство AFP.
МИД Тайваня добавил, что "перед лицом военного запугивания, созданного Китаем, Тайвань не испугается и не отступит, а будет более решительно защищать свой суверенитет, национальную безопасность и свободный и демократический образ жизни".
С четверга, 4 августа Китай проводит беспрецедентные военные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Некоторые маневры проходят всего в 20 км от тайваньского побережья.
Они являются реакцией на недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, против которого Пекин яростно протестовал. Изначально сообщалось, что учения закончатся в воскресенье, 7 августа, однако в понедельник китайские военные опубликовали заявление о том, что учения продолжатся.
В тот же день тайваньская армия объявила на своей территории оборонительные учения, имитирующие отражение китайского вторжения. По данным правительства Тайбэя, эти учения были спланированы заранее и не являются ответом на маневры Китая.
Опубликовано: Николай Скира
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