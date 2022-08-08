Историки рассказали, кем был Сталин до СССР

Сталин (настоящая фамилия — Джугашвили) родился зимой 1879 года в городе Гори (Грузия).

С 9 лет маленькой Иосиф обучался в духовное училище, и позже смог поступить в духовную семинарию. Еще 5 лет Иосиф провел именно там, однако из-за плохих оценок к экзаменам он так допущен и не был, поэтому и был отчислен в 1894-ом году.

Учеба в семинарии дала Иосифу Джугашвили связи и новые знакомства, в том числе и с молодыми Марксистами. Как вспоминал сам Сталин позже — «В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье. Эти группы имели на меня большое влияние и привили мне вкус к подпольной марксистской литературе».

В 1898-ом году, в возрасте 19-ти лет Иосиф первый раз читает лекцию на тему Марксизма и вступает в подпольную Социал-демократическую партию Грузинской губернии.

Потом, спустя 3 десятилетия в 1931-ом году, рассказывая немецкому журналисту свою биографию, Сталин на вопрос «Что вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны родителей?» ответит «Нет. Мои родители обращались со мной совсем неплохо.

Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма…»

После отчисления Иосиф занимался преподавательством на дому, позже его ученики станут его будущими соратники по революции. В 1900-ом году Иосиф впервые выступает на митинге рабочих. Джугашвили становится организатором и оратором крупных рабочих митингов, из-за чего на него обращает внимание российская полиция.

С 1901-ого года у Иосиф Виссарионович начинает свою незаконную деятельность в партии. С сентября даже начинает печататься в незаконной революционной газете Грузии, где его статьям уделяется особое место.

С весны 1902-го по весну 1903-го Джугашвили проводит в тюрьме за революционную деятельность. Осенью 1903-го был сослан в сибирь, однако вскоре бежит оттуда и в конце 1903-го года знакомится с Лениным через личную переписку.

В 1904-ом году Сталин присоединяется к группе большевиков среди марксистких революционеров, в это же время начинается активная борьба с меньшевиками.

Во время революции 1905-1907-х годов работает пропагандистом, ведя колонку в газете и редактируя агитационные листовки. В декабре 1905-го года Иосиф Джугашвили первый раз лично встречается с Владимиром Лениным, после чего знакомится с остальной верхушкой большевиков. В 1906-м году Джугашвили уже назвали «Грузинским Лениным».

Летом 1906-го года Иосиф женится на Екатерине Сванидзе и в начале 1907-го у них рождается сын Яков (который позже погибнет в великой отечественной войне). В декабре 1907-го года она умирает от Тифа. На похоронах Иосиф Виссарионович скажет что с этого момента он абсолютно потерял сочувствие к людям.

До конца 1907-го года он руководит грабежами для обеспечения коммунистических сил. Именно тогда, по мнению многих исследователей у Сталина появилась склонность к насилию. Кроме того, с этого периода Иосиф становится параноиком, что позже очень сильно отразится в его партийной чистке 1920-1930-х годов.

С 1908-го по 1912-й Иосиф Джугашвили находился попеременно в тюрьме и ссылке в сибири, несколько раз совершая побег. В январе 1912-го года вошел в состав руководства партии.

Осенью 1912-го года Иосиф возглавляют агитацию партии большевиков в выборах в Государственную думу. После этого он временно выезжает из страны, где публикуя очередную статью впервые ставит подпись как К. Сталин (Коба Сталин) — что впоследствии станет его основным псевдонимом.

С 1913-го по 1916-ый год Сталин (теперь уже всем известный Сталин а не Джугашвили) снова проводит в ссылке, все эти годы продолжая переписываться с Владимиром Лениным. В качестве хобби в ссылке Сталин переводит сочинения немецкой марксистки Розы Люксембург.

Осенью 1916-го года Совет Министров отправляет всех ссыльников в Европу для участия в первой мировой войне. Сталин же в начале весны 1917-го года освобождается от несения службы из-за проблем с рукой. 12 марта 1917-го года Иосифу Сталину совершает побег в Петроград, как раз в самый разгар Февральской Революции.