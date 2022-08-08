Саудовская Аравия унизила Байдена решением ОПЕК

Решение ОПЕК по увеличению добычи нефти является оскорблением президента США Джо Байдена.

В понедельник, 8 августа 2022 года, хорватское издательство Advance заявило о провале ближневосточного паломничества президента США Джо Байдена, который надеялся на увеличение добычи нефти Саудовской Аравией.

Обозреватель издательства пояснил, что решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на сто тысяч баррелей нефти в день носит сугубо символический характер, что является пощёчиной Саудитов американскому лидеру Байдену.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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