Саудовская Аравия унизила Байдена решением ОПЕК
Решение ОПЕК по увеличению добычи нефти является оскорблением президента США Джо Байдена.
В понедельник, 8 августа 2022 года, хорватское издательство Advance заявило о провале ближневосточного паломничества президента США Джо Байдена, который надеялся на увеличение добычи нефти Саудовской Аравией.
Обозреватель издательства пояснил, что решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на сто тысяч баррелей нефти в день носит сугубо символический характер, что является пощёчиной Саудитов американскому лидеру Байдену.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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