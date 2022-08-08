СБУ заявила о ликвидации диверсионной группы, которая планировала ликвидировать Резникова и Буданова

Служба безопасности Украины (СБУ) завила о ликвидации диверсионной группы, которая планировала убить министра обороны Украины Алексея Резникова, главу военной разведки страны Кирилла Буданова и неназванного "известного активиста", сообщает УНИАН.

Как сообщается в пресс-релизе СБУ, "исполнителем был житель Киева, а роль связного между заказчиками из Москвы и наемным киллером выполнял житель ЛНР с российским паспортом, который ранее воевал против украинских сил на Донбассе".

СБУ сообщила, что убийство Резникова и Буданова оценивается в 100-150 тысяч долларов. Жителю Луганска якобы была поставлена ​​задача найти исполнителя этого заказа в Украине. Киевлянин, согласившийся на "предложение" противника, должен был сначала ликвидировать украинского военного, виновного в убийстве российских военнопленных.

Буданова, ему предложили 5 тысяч долларов.

"С целью (организации) покушения на глав украинских силовых структур офицер связи принял решение лично выехать на подконтрольные Киеву территории. Там он и его партнер должны были подготовить план ликвидации и представить его на утверждение руководителям. Преступник пытался скрыть информацию о маршруте путешествия, поэтому приехал в Украину через Беларусь. Стремясь предотвратить особо тяжкие преступления, службы контрразведки и спецопераций СБУ задержали обоих мужчин (сотрудника связи и наемного киллера) в Ковеле (город в Волынской области на западе Украины", — сообщили в СБУ.

Сообщения о задержаниях диверсантов, действующих и от имени Москвы, и от имени Киева появляются с 24 февраля, с начала российской спецоперации в Украине.

Утром в понедельник украинский Генштаб сообщил об обнаружении и обезвреживании диверсионно-разведывательных групп в районе Бахмута и близлежащих населенных пунктов Донецкой области, которые подверглись атаке оккупантов.