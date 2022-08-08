Историки рассказали, почему неизвестны точный рост и возраст Сталина

С именем Сталина связано немало загадок. Многие, казалось бы самые простые факты его биографии, до сих пор окутаны ореолом тайны.

Возраст:

Официальной датой рождения Сталина принято считать 21 декабря (по григорианскому календарю) или 9 декабря (по юлианскому календарю) 1879 года. К этой дате приурочивались все юбилейные празднования, и она же была указана во всех советских энциклопедиях.

В перестроечные годы возникла версия, что истинная дата рождения отца народов совсем другая — 18 или 6 декабря (по григорианскому или юлианскому календарям) 1878 года. То есть на год и три дня раньше официальной. Эта версия подтверждается несколькими документами.

В метрике Успенской церкви города Гори сохранилась запись о том, что 6 декабря 1878 года в семье Виссариона и Екатерины Джугашвили родился сын, а 17 декабря его крестили под именем Иосиф.

Эта же дата рождения фигурирует в другом документе, касающемся ранней биографии Сталина, — свидетельстве об окончании Горийского православного духовного училища.

В 1920 году, заполняя анкету для шведской коммунистической газеты, Сталин собственноручно указал год рождения как 1878. Это единственный документ, где будущий генеральный секретарь ЦК ВКП(б) лично зафиксировал год рождения. Во всех остальных, более поздних, анкетах дата указывалась секретарями или помощниками.

Версии, зачем была изменена дата рождения Сталина, выдвигаются разные: банальная ошибка в документах, способ избежать призыва в царскую армию, желание главы СССР казаться моложе, более «счастливое» сочетание цифр. Точного ответа нет до сих пор.

Рост:

Не меньше тайн связано и с ростом Сталина.

Одно из первых письменных описаний внешности Сталина (тогда еще Джугашвили), было сделано в Батумской тюрьме в 1902 году. Согласно описанию рост заключенного составлял 2 аршина и 4,5 вершка — то есть 162 см.

Позднее в учетных карточках жандармского отделения Баку и Санкт-Петербургского охранного отделения фигурировали другие цифры: 2 аршина и 6 вершков (168 см), 38 вершков (169 см), 164 см (в 1899 году в России в необязательном порядке была допущена метрическая система).

Как считают некоторые исследователи, сам Сталин всегда хотел казаться выше.

Его личный телохранитель, Карл Паукер, изобрел для начальника специальные сапоги с высоким каблуком, спрятанным в задник, велел пошить шинель почти до пола, визуально увеличивающую рост, а во время выступления Сталина клал ему под ноги брусок.

На фотографиях, сделанных во время Потсдамской конференции, Сталин стоит рядом с Трумэном и Черчиллем.

Лидеры трех стран, запечатленные на снимках, выглядят примерно одинаково.

Известно, что рост Черчилля составлял 1,67 м, а рост Трумэна — 1,72 м. Вероятнее всего, в этих же пределах был и рост главы Советского Союза.