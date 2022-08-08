Россияне рассказали, какой посёлок в стране считается самым узким

Есть в Северной Осетии дорога под названием Транскавказская магистраль или, сокращённо, Транскам.

Мизур является одним из самых узких посёлков России, он плотно зажат между автомобильной дорогой и горами, образующими ущелье. Выглядит это жутко необычно, а уж если поднять вверх дрон, то картина вырисовывается совсем фантастическая.

В прошлый раз я был здесь лишь проездом, а в этот решил закрыть гештальт и посмотреть, как внутри живёт настолько необычный городок. И, как оказалось, внутри здесь много интересного!

Мизур был основан ещё в 1829 году, а в конце того же века фактически вытянул счастливый билет. Бельгийские предприниматели (кои в те времена активно изучали недра Осетии) нашли здесь месторождение серебряно-свинцовой руды и начали строительство горно-обогатительной фабрики, которая уже при СССР сильно разрослась и фактически превратила Мизур в рабочий посёлок при себе.

Местные, с которыми мне довелось пообщаться, с большой теплотой вспоминают времена СССР - по тем временам посёлок был очень зажиточным, а зарплаты на фабрике были такие, что сюда приезжали работать со всего Союза.

Неудивительно, что по всему Мизуру можно найти артефакты того времени. Порой складывается ощущение, что здесь СССР жив как нигде.

Но ещё более интересно квартальное планирование Мизура. Фактически весь Мизур - это одна узкая улица длиной в 3 километра. Ответвления, конечно, есть, но они совсем незначительны.

Чтобы пузнать Мизур достаточно просто проехать его насквозь. Если ехать от границы с Южной Осетией, то сначала оказываешься в старом Мизуре, где преобладают невысокие сталинки.

После чего снова нужно выехать на трассу и с неё свернуть в более новые районы, где строили уже полноценные многоэтажечки.

И повсюду, абсолютно повсюду ты натыкаешься на артефакты советского прошлого. Порядком подзаброшеные, но пока ещё в неплохом состоянии.

В одном из гаражей замечаю мужчину, увлеченно копающегося в стареньком ГАЗ-69. Уточняю, можно ли сфотографировать красавца и заодно завожу разговор.

Пара вопросов о том как живётся и классические ответы - молодёжь уезжает, горно-обогатительная фабрика заброшена и не действует. Повезло тем, кто работает на местной ГЭС, остальным найти достойную работу здесь сложно.

В этом году правда открылась швейная фабрика, но там работает меньше 100 человек - весь Мизур она явно не спасёт. Да и зарплата средняя в районе 20 тысяч рублей.

Говорю мужчине, что меня жутко удивляет и производит впечатление планировка посёлка, его зажатость в ущелье. В ответ он пожимает плечами и говорит: "Да мы привыкли, для нас в этом вообще ничего нет удивительного"

Население Мизура хоть и сокращается, как происходит со всеми индустриальными посёлками в постсоветское время, но всё-таки держится на более-менее стабильном уровне. На пике в 1970 году здесь проживало 4499 человек, а по переписи населения 2010 - 3166 человек, при этом с 2002 года этот показатель вырос на 300 человек.

Скорее всего, дело в переселении людей из маленьких рабочих посёлков, расположенных в горах. Некоторые из них, к тому же, пострадали от сели 2002 года и люди оттуда уехали.

Вот такой необычный посёлок, совсем непохожий на те, что мы привыкли видеть где-нибудь в средней полосе. Надеюсь, однажды он снова сможет расцвести так же, как лет 50 назад.