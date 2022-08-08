Историки рассказали, какой была судьба жестокой наложницы китайского императора

Нередко китайскими императорами становились еще совсем юные мальчики. В этом случае назначался регент, который принимал за императора все важные решения.

Одной из таких наложниц стала Дуань Кан. Она «воспитывала» последнего императора Пу И и была в родстве с вдовствующей императрицей Цыси.

В воспоминаниях Пу И (они изданы на русском издательством «Вагриус» в 2006 г.) уделено немало места Дуань Кан.

Известно, что, по крайней мере, первый десяток с лишним лет на троне Пу И откровенно побаивался своей «августейшей матери». Будучи по происхождению маньчжуркой, она, тем не менее, стояла за классические строгие методы китайского воспитания и была весьма сурова с малолетним императором.

Неудивительно, что каждый раз, будучи призванным к Дуань Кан, Пу И наводил у евнухов справки о ее расположении духа.

Чулки для императора:

На страницах упомянутых мемуаров описывается случай, врезавшийся мальчику в память. Речь идет о том, как некий евнух по имени Ли Чан Ань, желая подольститься к Сыну Неба, преподнес ему в подарок роскошную, с точки зрения Пу И, военную форму и чулки.

Проблема была в том, что чулки были не китайского, а заморского (английского), т.е. «варварского» производства, а детский воинский наряд, и того хуже, копировал униформу генералов новой республиканской армии.

Принарядившийся в обновки Пу И и незадачливый евнух были немедленно проучены Дуань Кан. Бедняга-придворный был безжалостно избит палками, а Сыну Неба пришлось выдержать серьезный нагоняй.

Дуань Кан в буквальном смысле орала на своего повелителя, требуя, чтобы тот немедленно снял с себя «бесовскую одежу» и обрядился в подобающие его званию традиционные придворные наряды.

История с униформой и чулками выглядит невинно по сравнению с трагедией, разыгравшейся в Запретном Городе в сентябре 1921 года.

Месть:

Пу И иногда перечил Дуань Кан, но обычно это ничем хорошим не заканчивалось. Однажды Дуань Кан уволила императорского врача. Пу И разозлился, что «какая-то наложница» взяла на себя такие полномочия и отчитал ее за это.

Тогда Дуань Кан решила хитро отомстить Пу И. Она вызвала к себе мать и бабушку Пу И и потребовала их отчитать Пу И и вообще уважительно к себе относиться. При этом несчастные были поставлены на колени. В результате мать Пу И покончила с собой, а Дуань Кан на время притихла, хотя и продолжала свои козни.

Выбор «первой леди»:

Успела Дуань Кан также поруководить и личной жизнью своего подопечного. В положенные 16 лет Сыну Неба показали портреты маньчжурских девушек, из которых ему следовало выбрать спутницу жизни.

Выбор Пу И пал на тринадцатилетнюю Вэнь Сю. Но, поскольку у Дуань Кан были другие виды на женитьбу императора, бедняжке пришлось удовлетвориться статусом наложницы и придворной дамы. А «первой леди» несуществующей империи стала другая — Вань Жун, бывшая немного старше и намного богаче Вэнь Сю.

Женитьба императора на удобной Дуань Кан невесте была, насколько можно судить, последним ее успехом в дворцовых интригах. Еще каких-то два года – и очередной генерал-милитарист, захватив Пекин, вышвырнет ставшего ненужным декоративного императора вместе с его двором из Запретного Города.

После это Пу И ожидают семь лет пребывания в почетной ссылке в Тяньцзине, а затем – номинальное владычество в Маньчжоу-Го. Но этого Дуань Кан уже не застала. Она скончалась в том самом 1924 году, когда Пу И был изгнан из Пекина.