Знаменитый гонконгский плавучий ресторан Jumbo нашелся на коралловом рифе

Издание South China Morning Post сообщает, что плавучий ресторан Jumbo в Гонконге найден перевернутым вверх дном на коралловом рифе.

Дежурный офицер Хайнаньского управления морской безопасности сказал, что инцидент пока расследуется, сроки завершения расследования неизвестны.

По его словам, плавучий ресторан перевернулся и застрял на рифе у Санша.

Знаменитый ресторан приостановил свою работу в 2020 году из-за пандемии. Убытки превысили 12 млн долларов.

В итоге заведение закрылось навсегда, а в июне буксиры начали перемещать его. Во время буксировки после тайфуна судно начало переворачиваться.

Jumbo был самым большим плавучим рестораном в мире. Он работал на протяжении 46 лет, привлекая большое количество туристов и знаменитостей.

Здесь предлагали 60 видов свежих морепродуктов для блюд, включая крабов, омаров и разнообразную рыбу.

Пока неизвестно, будет ли кто-то заниматься спасением плавучего заведения, и какова его дальнейшая судьба.