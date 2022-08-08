В Литве хотят лишить гражданства фигуристку Дробязко за желание выступить в Сочи

МИД Литвы выступил за лишение литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко за намерение выступить в России.

В понедельник, 8 августа 2022 года, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в официальном пресс-релизе заявил о желании поддержать предложение о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства за её желание выступить на шоу «Лебединое озеро» в Сочи.

Отмечается, что помимо потенциального лишения гражданства фигуристки, Дробязку и её партнёра Ванагаса также хотят лишить всех государственных наград за вклад, который они внесли в развитие спорта в Литве.