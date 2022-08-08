Рекламная акция, которая впечатлила россиян в 1991 году

Наверное, большинству россиян аббревиатура «МММ» хорошо знакома. Кто-то сам или его родственники были участниками знаменитой пирамиды, другие же видели крах финансовой махины и переживания людей, вложивших в нее большие суммы.

31 июля 1991 года «МММ» впервые провела масштабную рекламную акцию, так удивившую москвичей. В этот день проезд в метро был бесплатным, так как некий финансовый кооператив взял на себя все расходы. Россияне быстро расшифровали таинственные буквы как «Меценаты Московского Метро».

«Официально это называется «День благотворительного проезда на метро», и, как заметил заместитель начальника службы движения метрополитена Н. Тимашов, за 52 года его работы ничего подобного еще не было».

Основателем пирамиды были братья Сергей и Вячеслав Мавроди и супруга последнего Ольга Мельникова. От начальных букв их фамилий и получились три "М" в названии организации, основанной еще в 1989 году.

Уже скоро кооператив стал акционерным обществом и продолжил вести финансовую деятельность в огромных масштабах. Акции компании стали разлетаться с небывалой скоростью, организаторам даже пришлось выпустить билеты компании, которые также раскупались, увеличивая каждый раз цену

Пирамида имела множество запутанных схем. В 1997 году организация была признана банкротом. Мавроди скрывался долгое время и лишь в 2003 году его арестовали. По вероятным оценкам от деятельности финансовой пирамиды пострадало несколько миллионов россиян.