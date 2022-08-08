эксперты высказались, Сергей Мавроди-гений или мошенник

Один из известнейших и скандальных советских предпринимателей Сергей Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве в семье рабочего и инженера-экономиста.

С самого детства ему пророчили великое будущее в сфере науки, предполагая, что о нем будет знать весь мир, но ученого из Мавроди не вышло. К сорока года Мавроди стал живой легендой.

В детстве у Мавроди был диагностирован врожденный двусторонний порок сердца.

В школьные годы Сергей постоянно участвовал в олимпиадах по физике и каждый раз становился победителем. Поступив в университет, он также занял первое место, став единственным на тот момент первокурсником, обошедшим студентов всех курсов.

У Сергея Мавроди было 12 сотрясений мозга.

Во время учебы в университете он стал кандидатом в мастера спорта по самбо.

В 1989 году Сергей Мавроди, его брат Вячеслав Мавроди и Ольга Мельникова зарегистрировали кооператив, составив его название из первых букв своих фамилий.

Мавроди продвигал свою финансовую пирамиду с помощью креативных рекламных роликов. Актер Владимир Пермяков, исполнивший роль Лени Голубкова, за один день съемок в рекламных роликах про МММ зарабатывал около 250 долларов.

В 1992 году "МММ" несколько раз на один день делала бесплатным проезд в Московском метро.

За пять лет существования "МММ" компания изготовила 27 миллионов акций и 72 миллиона билетов. Во время расцвета "МММ" обещала доход в размере 200% в месяц.

В 1994 году звезда Леня Голубков получил звание "Человек года", обогнав Бориса Ельцина. В том же году на телеканале НТВ Сергей Мавроди поздравил страну с Новым годом вместо президента.

В 1994 он был избран депутатом Государственной думы.

В 1996 году Мавроди выдвинул себя в качестве кандидата на пост президента, но ЦИК забраковал все представленные подписи.

Мавроди удавалось скрываться от ареста примерно восемь лет. Розыск опасного мошенника проходил по всему миру. В это время сам Сергей Мавроди никуда не уезжал, а спокойно жил в Москве.

Состояние основателя крупнейшей в РФ финансовой пирамиды составляло третью часть бюджета всей России

2 декабря 2003 года суд признал Мавроди виновным в подделке паспорта и приговорил его к 13 месяцам заключения. Позднее, 28 апреля 2007 года, его приговорили к 4,5 года колонии общего режима по делу мошенничество.

Большую часть срока Мавроди отбыл в СИЗО, и спустя месяц после вердикта, 22 мая, вышел на свободу. Суд обязал Мавроди выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и погасить задолженность в размере 20 миллионов рублей перед бывшими вкладчиками «МММ». После апелляции Мавроди суд и вовсе решил отказаться от штрафа в пользу государства.

В 2011 году вышел художественный фильм "ПираМММида" по мотивам повести самого Мавроди про МММ. Экранизация автору не понравилась, он утверждал, что в картине много надуманного.

В этом же году Мавроди пытался возродить свою финансовую пирамиду в Беларуси и обещал Александру Лукашенко остановить инфляцию и падение рубля. Но, в отличие от миллионов одиноких женщин, президент основателю "МММ" не поверил.

На автобусной остановке на окраине Москвы Мавроди стало плохо. Случайный прохожий вызвал "скорую" — известного бизнесмена доставили в больницу. Медики сражались за жизнь Мавроди, однако спасти его им не удалось: он скончался.

Согласно предварительно озвученной информации причиной смерти 62-летнего предпринимателя стал сердечный приступ. Он умер 26 марта 2018 года.