Стало известно, какие мошеннические схемы существовали в 90-х

В развалом СССР и ослаблением государственного контроля в новой России 90-х стали плодиться различные мошеннические схемы по отъему денег у простых россиян.

Некоторые аферисты воспользовались тем, что простой народ в то смутное время в условиях зарождающегося дикого капитализма слабо представлял, как следует распорядиться имеющимися накоплениями в надежде спасти их от гиперинфляции.

Надежные госбанки в то время предлагали мизерные проценты по вкладам, которые не могли компенсировать ежедневно растущие цены.

В России стали появляться сотни инвестиционных контор, обещавших гражданам баснословную прибыль в течение всего лишь нескольких месяцев. В ход шла агрессивная реклама по ТВ (чего стоят одни ролики МММ с Леней Голубковой) и в прессе.

Граждане верили и несли свои сбережения, зачастую отдавая последнее, продавали квартиры и машины. Многими двигало простое желание прокормить детей, купить что-то из вещей первой необходимости.

Первые клиенты пирамид в действительности получали обратно свои вложения со значительными процентами. Вложившиеся позднее или в порыве азарта и стремлении к легкому обогащению не успевшие их забрать, теряли все свои сбережения. Всего по оценкам, в 90-е были созданы порядка 1500 различных пирамид, которые обманули более 20 млн. россиян.

В наше время число "лохотронов" существенно уменьшилось, ведь люди уже не столь наивны, однако периодически такие случаи всплывают. Недавний яркий пример - история с Кешберри, сулившей доходность до 600% в год.

Мы расскажем вам про 5 самых крупных по числу пострадавших граждан пирамид России 90-х, и почему люди несли в них последние деньги.

МММ:

Легендарная финансовая пирамида во главе с Сергеем Мавроди выудила из карманов россиян аж 20 трлн. неденоминированных рублей (треть годового бюджета России).

МММ было названо по первым буквам фамилий учредителей - членов семьи Мавроди (он сам и его брат с женой). Свободная продажа акций стартовала 1 февраля 1994 года.

Котировки, которые устанавливал сам Мавроди 2 раза в неделю, постоянно росли. Позднее вместо акций Мавроди стал выдавать так называемые билеты МММ.

Благодаря активной телерекламе, в которой Леня Голубков по-свойски доходчиво объяснял, что на акциях можно легко заработать на шубу, сапоги и даже дом в Париже, в офисы МММ потянулись миллионы вкладчиков.

К августу цены выросли более чем в 127 раз по сравнению с первоначальной. Мавроди разъяснял наивным "инвесторам", что большие доходы обеспечивают вложения в добычу золота и алмазов, а также секретные оборонные заводы.

В это время стремительный рост пирамиды не на шутку взволновал властей, в прессе посыпались статьи, предупреждающие вкладчиков об опасности. Мавроди был арестов за неуплату налогов а выплаты приостановлены.

После ареста Мавроди еще некоторое время через Леню Голубкова кормил горе-инвесторов завтраками, что деньги вернут, но этого разумеется не произошло, и компания обанкротилась.

Сам предприниматель винил в крахе государство. От действий Мавроди пострадали 10-15 млн. россиян.

Хопер-инвест:

Компания была создана в Волгограде в 1992 году Лией Костантиновой и ее сыном Львом.

Поначалу сеть офисов "отличной компании" была только в регионе, но к концу 1994 года после массивной рекламы с Кабаре-дуэтом Академия и Сергеем Минаевым филиалы появились практически по всей России.

В декабре 1994 у кооператива возникли проблемы с выплатами, от вкладчиков посыпались заявления в милицию. В 1997 году Лия Константинова была арестована, а ее сын успел сбежать в Израиль, где сейчас и живет, избежав ответственности.

По оценкам, общая сумма полученных от 4 миллионов горе-вкладчиков средств была около 2,6 млрд. руб.

Русский Дом Селенга:

Компания Сергея Грузина и Александра Саломадина также пустила корни в Волгограде в 1992 году. Предприниматели пытались вкладывать привлеченные от граждан деньги в сеть супермаркетов и турфирмы, но осенью 1994 года у них возникли проблемы с выплатами. К этому времени с населения было собрано около 2,8 трлн. руб.

В 1996 году предприниматели были арестованы, но после реализации оставшегося имущества вкладчикам вернули менее 5% от сбережений.

После "отсидки" Саломадин с Грущиным по-прежнему живут в Волгограде, но в публичных местах стараются не появляться, опасаясь мести.

Властилина:

Пирамиду организовала железная леди Валентина Соловьева из подмосковного Подольска. По оценкам, ее вкладчики потеряли более 500 млрд. руб., сделав ее таким образом самой богатой женщиной России.

В отличие от других махинаторов, вкладчикам предпринимательница обещала новый "Москвич" за полцены через месяц инвестиций. Потом сроки увеличивались до 3-6 месяцев. Затем предпринимательница стала принимать деньги, обещая взамен квартиру в Москве.

У "Властилины" был высокий минимальный порог входа 50 млн. тогдашних рублей, что уменьшило число пострадавших. Среди ее "клиентов" были такие знаменитости как Пугачева, Киркоров и Дмитрий Маликов.

Осенью 1994 года дела у фирмы пошли неважно, выплаты прекратились. В 1995 году Соловьева была задержана, но деньги вкладчиков с обещанными машинами и квартирами так и не нашли.

Выйдя на на свободу, Соловьева принялась за старое, но былого размаха уже не достигла, и вскоре вновь оказалась за решеткой.

Банк "Чара":

В отличие от других пирамид, это был коммерческий московский банк с лицензией Центробанка. Его основал Воадимир Рачук, сын бывшего председателя Госкино СССР.

Банк начал свою деятельность в 1993 году, принимая вклады от VIP-клиентов под высокие проценты и выводя деньги за границу. В него несли свои кровные многие представители театральной и киноэлиты.

К середине 1994 года банк не инвестировал средства ни в какие проекты, просто привлекая новые вклады и за счет них выплачивая проценты старым вкладчикам.

В октябре 1994 года после "черного вторника" с обвалом рубля начались проблемы с возвратом подорожавших валютных вкладов, а в марте 1996 у банка отозвали лицензию. Вскоре после возникновения проблем у банка его основатель утопился в ванной.

По оценкам, вкладчики потеряли до 1,5 млрд. руб., которые в то время не страховались государством.