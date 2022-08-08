Пентагон: новый пакет военной помощи для Украины будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin.
США предоставят Украине пакет военной помощи на миллиард долларов. Будут поставлены боеприпасы, бронированные медицинские автомобили и лекарства.
На официальном сайте Министерства обороны США появилась информация о том, что для нужд украинской армии будет поставлено вооружение, военное имущество и техника на миллиард долларов.
В Пентагоне сообщили, что речь идёт об артиллерийских боеприпасах, тысяче ПТРК Javelin, бронированных медицинских автомобилях и лекарствах.
Дополнительно будут поставлены ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Опубликовано: Максим Алексеев
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