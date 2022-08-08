Огородники рассказали, как правильно убирать пекинскую капусту на зиму

Пекинская капуста уже давно появилась в наших широтах, а некоторые её сорта, устойчивые к небольшим заморозкам, можно встретить почти на всей территории страны, кроме холодных климатических зон.

Чтобы наслаждаться вкусным и полезным урожаем как можно дольше, рекомендую обратить внимание на такие сорта:

Астен;

Бокал;

Ворожея;

Русский размер;

Бокал;

Кудесница.

Некоторые мои подписчики утверждают, что лучше всего хранятся российские гибриды с ранними сроками созревания, поскольку:

они устойчивы к погодным перепадам;

выдерживают как высокую, так и низкую влажность;

лежат от 3-х месяцев.

Подготовка пекинской капусты для длительного хранения:

Сбор урожая на хранение осуществляю в сентябре, до наступления заморозков. После того, как срезаю кочаны, тщательно их осматриваю.

Убираю только такие:

плотные;

без увядшей листвы;

равномерно окрашенные;

без признаков повреждения насекомыми или болезнями.

Испорченные и пожухлые листья обрезаю острым инструментом.

Чтобы урожай не портился как можно дольше, сохранял высокие вкусовые качества, обязательно соблюдаю условия хранения:

При температуре от -2 до 2оС пекинская капуста лежит не более 14 суток.

От 0 до 2оС — до 3-х месяцев.

Выше 4оС начинает прорастать и хранится не более недели.

Если собираю большой урожай, часть укладываю в морозильную камеру. Такая капуста остается пригодной в пищу более 3-х месяцев.

Чтобы листья не увядали и сохраняли сочность, влажность должна быть не менее 95%.

Помещение рекомендую выбирать с хорошей вентиляцией и без доступа света.

В холодильнике:

Допустимо хранить урожай, при температуре в пределах от 0 до 2оС. Так у меня кочаны пролежали, без потери вкусовых качеств, около 3-х месяцев.

Пекинскую капусту предварительно подготовил:

Тщательно вытер бумажным полотенцем.

Плотно обернул пищевой пленкой.

В нижней част и оставил небольшое отверстие для доступа воздуха.

Не советую класть рядом бананы или яблоки. Они выделяют этилен, негативно влияющий на вкусовые качества.

На балконе:

Некоторые мои подписчики хранят урожай на балконе.

Выбирают один из способов:

режут на кусочки;

разделяют на листья;

в целом виде.

Для такого хранения, рекомендую закрыть овощи плотной тканью, чтобы не попадал солнечный свет.

В погребе:

Я опускаю культуру в погреб. При температуре в диапазоне от 0 до 2оС и влажности 90-95%, кочаны лежат до 6 месяцев.

Поступаю таким образом:

На дно деревянного ящика высыпаю влажный песок.

Размещаю в нем кочаны с корешками.

Опускаю в погреб.

Периодически осматриваю.

Есть и некоторые другие методы хранения:

в засушенном виде;

в маринованном;

засоленном.

В заключение скажу, что хранить пекинскую капусту возможно. Главное, правильно выбрать сорт, своевременно собрать и подготовить урожай, организовать условия хранения.