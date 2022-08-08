Огородники рассказали, как правильно убирать пекинскую капусту на зиму
Пекинская капуста уже давно появилась в наших широтах, а некоторые её сорта, устойчивые к небольшим заморозкам, можно встретить почти на всей территории страны, кроме холодных климатических зон.
Чтобы наслаждаться вкусным и полезным урожаем как можно дольше, рекомендую обратить внимание на такие сорта:
Астен;
Бокал;
Ворожея;
Русский размер;
Бокал;
Кудесница.
Некоторые мои подписчики утверждают, что лучше всего хранятся российские гибриды с ранними сроками созревания, поскольку:
они устойчивы к погодным перепадам;
выдерживают как высокую, так и низкую влажность;
лежат от 3-х месяцев.
Подготовка пекинской капусты для длительного хранения:
Сбор урожая на хранение осуществляю в сентябре, до наступления заморозков. После того, как срезаю кочаны, тщательно их осматриваю.
Убираю только такие:
плотные;
без увядшей листвы;
равномерно окрашенные;
без признаков повреждения насекомыми или болезнями.
Испорченные и пожухлые листья обрезаю острым инструментом.
Чтобы урожай не портился как можно дольше, сохранял высокие вкусовые качества, обязательно соблюдаю условия хранения:
При температуре от -2 до 2оС пекинская капуста лежит не более 14 суток.
От 0 до 2оС — до 3-х месяцев.
Выше 4оС начинает прорастать и хранится не более недели.
Если собираю большой урожай, часть укладываю в морозильную камеру. Такая капуста остается пригодной в пищу более 3-х месяцев.
Чтобы листья не увядали и сохраняли сочность, влажность должна быть не менее 95%.
Помещение рекомендую выбирать с хорошей вентиляцией и без доступа света.
В холодильнике:
Допустимо хранить урожай, при температуре в пределах от 0 до 2оС. Так у меня кочаны пролежали, без потери вкусовых качеств, около 3-х месяцев.
Пекинскую капусту предварительно подготовил:
Тщательно вытер бумажным полотенцем.
Плотно обернул пищевой пленкой.
В нижней части оставил небольшое отверстие для доступа воздуха.
Не советую класть рядом бананы или яблоки. Они выделяют этилен, негативно влияющий на вкусовые качества.
На балконе:
Некоторые мои подписчики хранят урожай на балконе.
Выбирают один из способов:
режут на кусочки;
разделяют на листья;
в целом виде.
Для такого хранения, рекомендую закрыть овощи плотной тканью, чтобы не попадал солнечный свет.
В погребе:
Я опускаю культуру в погреб. При температуре в диапазоне от 0 до 2оС и влажности 90-95%, кочаны лежат до 6 месяцев.
Поступаю таким образом:
На дно деревянного ящика высыпаю влажный песок.
Размещаю в нем кочаны с корешками.
Опускаю в погреб.
Периодически осматриваю.
Есть и некоторые другие методы хранения:
в засушенном виде;
в маринованном;
засоленном.
В заключение скажу, что хранить пекинскую капусту возможно. Главное, правильно выбрать сорт, своевременно собрать и подготовить урожай, организовать условия хранения.
Опубликовано: Ангелина Крент
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