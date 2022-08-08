Дачники рассказали, как сохранить белые грибы на зиму

Белые грибы являются очень ценным угощением зимой. Если вам посчастливилось собрать осенью достаточное количество грибов, то рекомендуем заготовить их на зиму по нашему рецепту.

Существует несколько способов, как сохранить урожай, не теряя вкусовых качеств.

Я сам пользуюсь ими:

варю;

сушу;

замораживаю.

Отварные остаются в холодильнике всего несколько дней.

Кусочки раскладываю в пластиковые контейнеры и замораживаю. Такие грибы пригодны для еды не менее 3-х месяцев.

Высушенные убираю в баночки и оставляю при комнатной температуре.

Сроки хранения:

Свежие стараюсь обработать как можно скорее. Их вкус портится и уже через 12 часов употреблять в пищу нельзя, поскольку можно нанести существенный вред организму.

Провожу такую обработку:

Тщательно осматриваю и выбрасываю испорченные.

Промываю в проточной воде, освобождая от мусора.

Острым ножом обрезаю нижнюю часть ножки.

Повторно промываю и промокаю бумажным полотенцем.

Раскладываю в пластиковом контейнере.

Если убираю в холодильник, то стараюсь использовать в течение недели.

Вареные грибы:

Часть использую для варки.

Поступаю таким образом:

Крупно нарезаю.

Заливаю водой.

Кипячу в течение 30 минут.

Периодически снимаю и выбрасываю пену.

По окончании процедуры, жидкость сливаю. В пластиковых контейнерах в холодильнике грибы хранятся не более 4-х суток.

Если переложить в стеклянные банки, то можно оставить на 5 дней.

Сушеные:

При помощи этой процедуры, я существенно продлеваю сроки хранения продукта.

Есть несколько способов, как высушить грибы:

на солнце;

в духовке;

в электросушилке.

По окончании процедуры раскладываю заготовку в тканевый мешок и убираю в сухое, темное место. При комнатной температуре такие грибочки сохраняют свои свойства в течение 6 месяцев.

Перед использованием, я заливаю нужное количество горячей водой и оставляю на некоторое время. Потом наслаждаюсь отличным вкусом и насыщенным ароматом.

Заморозка:

Большинство грибов, в том числе и белые, замораживаю. Перед тем, как их убрать, отвариваю в течение 15 минут.

Затем воду сливаю, вытираю бумажным полотенцем и подсушиваю, раскладывая так, чтобы между заготовками оставалось немного места. Потом убираю на 15 минут в морозилку, повторно достаю и сортирую по пакетам.

В морозильной камере поддерживаю температуру -15оС. В таких условиях грибы хранятся почти целый год.

Что делать, если нет возможности сразу обработать:

Иногда мои вылазки в лес длятся не менее суток, а то и двух. И у меня нет возможности обработать грибы сразу.

Тогда я поступаю таким образом:

Дно корзины застилаю мхом.

Складываю плоды.

Сверху повторно укрываю мхом.

Закрываю хвоей.