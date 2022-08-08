Огородники рассказали, как правильно убрать и высушить чеснок

Нередко, вырастив хороший чеснок, многие огородники не могут сохранить свой урожай, он за короткое время пропадает.

Уборку чеснока я провожу в конце июля, самом начале августа (в зависимости от погоды и сорта чеснока).

Для уборки нужно выбрать погожий солнечный день. Не стоит убирать чеснок в дождливую мокрую погоду. Потому что луковицы все будут в земле, будут плохо просыхать, а значит, и в последующем плохо сохранятся.

Если у вас почва легкая – песчаная либо торфяная, то луковицы чеснока легко вытягивать из почвы руками. Но если у вас тяжелые почвы, то без лопаты никак не обойтись.

Ведь пробуя вырвать чеснок рукой, вы будете отрывать стебель, будут повреждаться поверхностные чешуйки (шелуха), могут попасть различные инфекции в луковицу, и чеснок будет опять-таки плохо храниться. Поэтому на тяжелых почвах все же используйте лопату.

После выкопки:

После уборки чеснока нужно внимательно осмотреть луковицы. Все пораженные и больные луковицы нужно отбраковать. Ведь при последующем хранении они будут заражать здоровый материал.

Как только выкопали чеснок, сразу же приступаем к обрезке стебля. Многие рекомендуют оставлять стебли, дождаться, пока они высохнут, чтобы луковица вобрала питательные все вещества. Однако я стебли удаляю, т.к. они не дают хорошо просыхать луковицам, держат влагу, и луковицы в последующем также могут плохо храниться.

Далее я удаляю с луковиц все корни, обрезаю их острым ножом.

После этого удаляю 1-2 слоя шелухи. Они обычно загрязнены, на них могут быть различные инфекции, которые могут проникать в луковицу. А еще, если на луковице чеснока много шелухи, она дольше просыхает. Если убрать эти несколько слоев, то луковица будет просыхать гораздо быстрее.

Когда луковица очищена, есть еще одна процедура, особенно важная в период дождей. В самой луковице между зубчиками чеснока может собираться вода, накапливаться влага. В таком виде, конечно, луковица храниться не будет.

Поэтому на пеньке (остаток стебля) каждой луковицы делаем несколько продольных разрезов и вытряхиваем лишнюю воду. С такими разрезами на стебле луковица просохнет быстрее, а значит, и храниться будет намного лучше.

Как и где сушить:

Когда луковицы полностью очищены, их нужно поместить на просушивание. Для просушки выбираем хорошо вентилируемое сухое место. Это может быть чердак, навес, беседка – главное, чтобы там не было сырости.

Не стоит просушивать чеснок на ярком солнце. Иначе луковицы могут просто запечься под жаркими лучами и, конечно, храниться будут плохо.

Что делать с обрезками:

После обрезки чеснока остается много стеблей, корней, шелухи. Если на вашем чесноке не было никаких признаков заболеваний, то эти растительные остатки вы можете отправить в компост.

Но если чеснок болел, были признаки фузариозного увядания, других заболеваний, то такие остатки лучше вынести за пределы участка и сжечь, чтобы они не послужили источником распространения инфекции по всему огороду.