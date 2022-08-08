Фермеры рассказали, как подготовить плодовые деревья к зиме

Урожай, который плодовые деревья принесут в следующем сезоне, зависит от того, как за садом ухаживали в августе.

В этот период очень важная правильная подкормка, которая повышает устойчивость деревьев к зимним холодам. В грунт нужно внести калий и фосфор.

Калийно-фосфорные составы нужны, чтобы растения остановили рост и хорошо перезимовали. Можно использовать монофосфаст или сульфат калия, суперфосфат.

Хороши е результаты дает внекорневая подкормка плодовых деревьев с помощью Эколиста, Кристалона или других подобных удобрений.

Хлоридные формы калийных подкормок использовать нельзя, они отравляют сад.

Важную роль в августе играет полив плодовых деревьев. Перед зимой их необходимо зарядить влагой, полить обильно и качественно.

Под деревьями необходимо навести порядок: убрать сорняки и все растительные остатки, например, паданцы.

Чуть позже, уже осенью следует провести обрезку. Если на растении есть следы присутствия вредителей или развития болезни, необходимо обработать его специальными препаратами.