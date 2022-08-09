Огородники рассказали, как выращивать морковь по правилам севооборота
Морковь — частый гость на садовых участках. Однако не все знают, что после нее на грядках можно выращивать не все овощи.
Что можно разместить на бывших морковных грядках:
Для моркови характерна значительно заглубленная корневая система. Выращивание моркови заметно обедняет почву, потому что для роста и созревания овоща необходимо большое количество питательных элементов, которое он вытягивает из грунта при помощи корней.
Именно из-за этой особенности после моркови стоит высаживать культуры с корневой системой, находящийся максимально близко к поверхности грунта, а также не имеющих высоких требований к составу грунтов.
После моркови на грядках благоприятно выращивать:
культуры из семейства пасленовых. Например, картофель или помидоры, перец любых сортов или баклажаны;
представителей семейства крестоцветных: капуста, зеленый салат, скороспелые сорта редиса;
бобовые культуры и фасоль;
ягодные культуры вроде клубники или земляники.
Восстановить силы истощенного грунта поможет посадка сидератов. Для этих целей хорошо подходит горчица или овес.
Для соблюдения правильного севооборота важно чередовать посадку культур, принадлежащих к разным семействам каждый год, иначе показатели урожайности будут неудовлетворительными.
Почему так важно чередовать посадки:
По правилам севооборота морковь можно выращивать на прежнем месте не ранее трех лет с момента последней посадки. Если пренебрегать этими сроками, культура может болеть и поражаться вредителями, сохранившимися в грунте с прошлых посадок.
Нежелательно сеять морковь вслед за культурами, нуждающимися в похожем рационе и заражающими грунт схожими микроорганизмами.
Морковь, как и некоторые другие овощи, в период роста и развития выделяет в грунт токсичные вещества. С течением времени их количество возрастает, и они вредят растениям из одного семейства. Именно чередование растений поможет решить эту проблему и даст почве время на восстановление.
Для соблюдения правил вслед за корнеплодам на тех же грядках рекомендуется высаживать зеленые растения. Можно отдать предпочтение злаковым и бобовым.
Открывает перечень нежелательных посадок сама морковь, кроме того, не стоит сажать:
свеклу;
тыквы;
петрушку;
кабачки и огурцы могут быть поражены разными видам гнилей;
лук и чеснок.
Если участок небольшой и чередовать растения особо не получается, важно заранее подготовить грунт к весенним посадкам: осенью тщательно перекопать территорию и внести необходимые подкормки.
Подбираем соседей:
Для благополучного произрастания культур и хорошего урожая важно не только чередовать посадки, но и грамотно подбирать соседей. Ведь некоторые растения могут негативно влиять друг на друга, другие же напротив влияют позитивно.
Лучше всего морковь будет чувствовать себя рядом с луковыми посадками. Чаще всего посадки страдают от нашествия морковной и луковой мух.
Однако именно это соседство и служит эффективным методом борьбы с вредителем, ведь для морковной мухи губителен луковый запах, а луковая — не переносит аромата ботвы моркови. Вместо лука можно сеять чеснок. Эффект будет аналогичным.
Также хорошо сказывается на состоянии моркови посадка следующих культур:
фасоль. Она способна обогатить почву необходимым азотом, а также сделать ее структуру более рыхлой;
редька и шпинат;
редис.
Больше всего морковь страдает от сорняков. Поэтому важно предупреждать их появление на грядках и своевременно уничтожать.
Соблюдая правила севооборота, можно быть уверенным в получении богатого урожая вкусных и полезных садовых культур.
Опубликовано: Ангелина Крент
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