Огородники рассказали, как хранить капусту кольраби

Капуста кольраби отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям и стойкостью к болезням. Выращивать ее научились даже в районах Крайнего Севера.

Зависимость сорта:

В России выращивают два вида стеблеплодов: с кремовой и фиолетовой кожицей.

Для длительного хранения выбирать нужно сорта среднего и позднего созревания с темной кожурой.

Правильная уборка урожая:

От того, насколько правильно собраны стеблеплоды, зависит и их степень сохранности.

Существует ряд условий, которые необходимо соблюдать:

Уборку плодов следует провести как можно позже, но до наступления заморозков ниже -3°С.

Плоды к этому моменту должны достигать в диаметре 6–9 см. Более крупные экземпляры теряют вкусовые качества и становятся жесткими.

Выкапывать капусту нужно вместе с корнем, не повреждая верхушку.

У выкопанных плодов листья аккуратно срезают.

После этого капусту отправляют на хранение.

Эти места очень хорошо подходят для хранения большого урожая, если:

Температура в них не опускается ниже +1°С.

Поддерживается влажность на уровне 85–95%.

Хранить можно:

Разложив на полках (хранение около 3 недель).

Воткнув корнями в слой влажного песка не менее 7 см толщиной, насыпанного на полу таким образом, чтобы кочаны не касались друг друга (так могут храниться 2–3 месяца).

На лоджии или застекленной веранде:

Если в данном помещении поддерживаются параметры температуры и влажности как в погребе, то корнеплоды можно хранить, подвесив вверх корнями на бельевые веревки на небольшом расстоянии друг от друга.

Можно разместить кольраби в широком деревянном ящике, сохраняя между ними свободное пространство в несколько сантиметров.

На лоджии капуста может храниться около месяца.

В холодильнике:

Небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника.

Предварительно с кочанов срезаем все листья, чтобы они не иссушали плод.

Важно! Оставляем черенки от листьев около 7–8 см длиной, чтобы на поверхности стеблеплода не образовывались ранки, через которые могут попасть гнилостные бактерии.

Таким образом можно хранить около месяца.

Часть кочанов можно заморозить. Для этого:

Плоды моем и очищаем от кожуры.

Нарезаем небольшими брусочками.

Несколько минут бланшируем в кипятке.

Сливаем в дуршлаг и срезу же погружаем в ледяную воду.

После этого складываем в пакеты и отправляем в глубокую заморозку (от -18° до -26°С).

В таком виде продукт может храниться до полугода и использоваться для приготовления вторых блюд.

Сохранить в течение нескольких месяцев плоды не слишком сложно. Важно точно соблюдать необходимые условия и периодически проверять состояние плодов.