Дачники рассказали о способе хранения цветной капусты
Цветная капуста пользуется большой популярностью благодаря своему приятному вкусу и полезному составу.
Важные нюансы хранения цветной капусты:
Если вы хотите сохранить цветную капусту максимально долго, важно правильно выбрать сорт. Для длительного хранения наилучшим образом подходят среднеспелые и поздние сорта. Их соцветия более плотные и реже подвергаются загниванию.
Чтобы представитель семейства крестоцветных долго радовал свежестью, необходимо обеспечить следующие общие условия:
Идеальный температурный диапазон в пределах от о до 6 градусов.
Влажность не ниже 85%.
Исключение попадания солнечного света.
Место хранения должно быть хорошо вентилируемым.
Если хранить цветную капусту вы собираетесь именно в квартире, подойдут следующие места:
Холодильник. Перед отправкой на хранение не забывайте срезать с головок листья, помыть и тщательно просушить кочаны. Чтобы соцветия не начали гнить, я создаю для овоща два слоя защиты: сначала бумага, а следующим слоем пищевая пленка. Срок хранения в холодильнике не превышает 10 дней.
Морозильная камера. Выбирая такой способ хранения, вы можете сохранить капусту в своем первозданном виде до девяти месяцев. Для эффективной заморозки вилки нужно разделять на соцветия.
Капуту нужно проварить в течение нескольких минут, а затем тщательно просушить. После этого части соцветий нужно выложить в морозилку в один слой. Спустя четыре часа овощи можно доставать и раскладывать по пакетам для заморозки.
На протяжении зимы капусту можно хранить на балконе. Для таких целей подойдет только утепленный балкон. В качестве тары для хранения можно использовать коробки из картона или деревянные ящики.
Храним капусту в погребе или подвале:
Подвал или погреб — идеальное место для хранения любых овощей. Цветная капуста в этом случае не является исключением. Хранить капусту при таких условиях можно до четырех месяцев. Вилки можно хранить целиком, предварительно обернув двумя слоями бумаги и разложить по деревянным ящикам.
Сверху ящики закройте черной пленкой. Так вы сможете добиться оптимального уровня влажности. Не забывайте периодически проветривать ящики и следите за конденсатом.
Альтернативный вариант хранения:
Если у вас нет желания или возможности хранить капусту ни одним из вышеперечисленных способов, вы всегда можете воспользоваться сушкой. Однако сырье при этом значительно уменьшится в объемах. Из килограмма овощей вы получите 150 грамм сушеной капусты. Сушеные соцветия вы сможете использовать в любых рецептах.
Для приготовления заготовок следуйте следующим шагам:
Разделить вилки на соцветия.
Тщательно промыть и немного подсушить.
Бланшировать капусту пару минут.
Откинуть на дуршлаг.
Разложить одинарным слоем на решетке сушилки.
Накрыть крышкой.
Сушить до готовности в течение нескольких суток.
Теперь вы знаете основные способы, которые помогут надолго сохранить цветную капусту свежей.
Опубликовано: Ангелина Крент
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