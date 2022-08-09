Дачники рассказали о способе хранения цветной капусты

Цветная капуста пользуется большой популярностью благодаря своему приятному вкусу и полезному составу.

Важные нюансы хранения цветной капусты:

Если вы хотите сохранить цветную капусту максимально долго, важно правильно выбрать сорт. Для длительного хранения наилучшим образом подходят среднеспелые и поздние сорта. Их соцветия более плотные и реже подвергаются загниванию.

Чтобы представитель семейства крестоцветных долго радовал свежестью, необходимо обеспечить следующие общие условия:

Идеальный температурный диапазон в пределах от о до 6 градусов.

Влажность не ниже 85%.

Исключение попадания солнечного света.

Место хранения должно быть хорошо вентилируемым.

Если хранить цветную капусту вы собираетесь именно в квартире, подойдут следующие места:

Холодильник. Перед отправкой на хранение не забывайте срезать с головок листья, помыть и тщательно просушить кочаны. Чтобы соцветия не начали гнить, я создаю для овоща два слоя защиты: сначала бумага, а следующим слоем пищевая пленка. Срок хранения в холодильнике не превышает 10 дней.

Морозильная камера. Выбирая такой способ хранения, вы можете сохранить капусту в своем первозданном виде до девяти месяцев. Для эффективной заморозки вилки нужно разделять на соцветия.

Капуту нужно проварить в течение нескольких минут, а затем тщательно просушить. После этого части соцветий нужно выложить в морозилку в один слой. Спустя четыре часа овощи можно доставать и раскладывать по пакетам для заморозки.

На протяжении зимы капусту можно хранить на балконе. Для таких целей подойдет только утепленный балкон. В качестве тары для хранения можно использовать коробки из картона или деревянные ящики.

Храним капусту в погребе или подвале:

Подвал или погреб — идеальное место для хранения любых овощей. Цветная капуста в этом случае не является исключением. Хранить капусту при таких условиях можно до четырех месяцев. Вилки можно хранить целиком, предварительно обернув двумя слоями бумаги и разложить по деревянным ящикам.

Сверху ящики закройте черной пленкой. Так вы сможете добиться оптимального уровня влажности. Не забывайте периодически проветривать ящики и следите за конденсатом.

Альтернативный вариант хранения:

Если у вас нет желания или возможности хранить капусту ни одним из вышеперечисленных способов, вы всегда можете воспользоваться сушкой. Однако сырье при этом значительно уменьшится в объемах. Из килограмма овощей вы получите 150 грамм сушеной капусты. Сушеные соцветия вы сможете использовать в любых рецептах.

Для приготовления заготовок следуйте следующим шагам:

Разделить вилки на соцветия.

Тщательно промыть и немного подсушить.

Бланшировать капусту пару минут.

Откинуть на дуршлаг.

Разложить одинарным слоем на решетке сушилки.

Накрыть крышкой.

Сушить до готовности в течение нескольких суток.

Теперь вы знаете основные способы, которые помогут надолго сохранить цветную капусту свежей.