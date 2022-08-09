Опытные хозяйки рассказали, как ухаживать за денежным деревом, чтобы разбогатеть

Толстянка (крассула, денежное дерево) — один из видов суккулентных растений. Денежное дерево неприхотливо, как и другие суккуленты, оно накапливает запас воды в специальных тканях.

Условия, необходимые для хорошего развития толстянки:

Если вы верите в вероятность привлечения финансовых потоков при помощи денежного дерева, обеспечьте ему хорошие условия произрастания. Культура светолюбива, поэтому для ее содержания подойдет комната, окна которой выходят на юг.

Но надолго на солнце растение все же лучше не оставлять, чтобы избежать образования ожогов. Лучше всего разместить горшок с суккулентом недалеко от окна.

Не располагайте денежное дерево вблизи от бытовых приборов — бытует мнение, что они способны отобрать у крассулы силу и энергию.

Для поддержания магической силы растения, его следует посадить в горшок красного цвета — чем насыщеннее будет оттенок красного, тем крепче вырастет деревце. Это объясняется тем, что красный цвет по фэншуй является символом богатства и активности.

Если вы хотите придать растению сил, закопайте в горшок с денежным деревом монетки.

С представителем семейства Толстянковые принято общаться. Считается, что если рассказывать крассуле о своем желании обогатиться, то она решит ваши денежные затруднения. Не забудьте поблагодарить деревце после получения прибыли.

Знатоки даосской практики советуют во время ухода за деревом пересчитывать его листья и представлять, что пересчитываете не листочки, а принадлежащие вам деньги.

Поливаем денежное дерево правильно:

Родина суккулентов Африка, поэтому, чтобы избежать гибели крассулы, ее нельзя поливать обильно. Зимой растение поливают два раза в месяц, весной — один раз в неделю, а летом не более 5 раз.

При этом увлажнение грунта должно быть минимальным — на один горшок в зависимости от его размера будет достаточно около половины стакана воды комнатной температуры.

Если вы заметили, что листья денежного дерева потемнели, начали опадать, то увеличьте норму полива. Темная окраска листовой пластины свидетельствует о недостаточном количестве получаемой влаги.

Чтобы очистить листья толстянки от пыли, растение опрыскивают водой из пульверизатора. Протирать листья взрослого растения при помощи салфетки нельзя.

Поливая растение, разговаривайте с ним, просите о прибыли. Важно верить в магические качества крассулы, и тогда чудо произойдет.

Удобряем растение:

Как и другие культуры, представитель рода суккулентов нуждается в подкормках. Питательные вещества необходимы ему для правильного развития корневой системы, защиты от болезней и насекомых-вредителей. Грунт с посаженным деревом удобряют, когда растение наиболее активно растет. Этот период начинается в мае и заканчивается в сентябре.

Эффективными принято считать следующие подкормки:

комплексы минеральных удобрений — их приобретают в специализированных магазинах;

дрожжевые подкормки — разбавленные водой и настоянные в течение суток свежие или сухие дрожжи;

кальций — в виде измельченной скорлупы куриных яиц, добавленной в землю с деревцем;

зола — в виде настоянного на воде в течение недели раствора.

Проводите опрыскивание листьев крассулы пенициллиновым раствором, и вы убережете деревце от бактерий.

Цветение толстянки:

Если на вашем денежном дереве появились цветки – можете радоваться. Цветение крассулы можно наблюдать в домашних условиях крайне редко. Этот факт означает одно: вы смогли обеспечить растению комфортные условия жизнедеятельности и достойный уход.

Вслед за появлением бутонов на деревце, ожидайте наступления в своей жизни удачного периода. Именно в этот период можете смело осуществлять сделки, совершать дорогие покупки и рассчитывать на удачу в денежных вопросах.