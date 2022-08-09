Дачники рассказали о хранении груш на зиму

Каждый сезон после сбора урожая я обязательно отправляю на хранение груши. Это весьма полезный фрукт, по содержанию полезных веществ превосходящий многие другие.

Чтобы плоды лежали долго, их нужно правильно собирать. Культура эта достаточно нежная, обращаться с грушами как с яблоками недопустимо. Я их снимаю с дерева руками, воспользовавшись стремянкой. Или с помощью плодосъемника.

Те груши, которые упали сами, хранению не подлежат, даже если внешне на них нет никаких повреждений. Храниться долго такие плоды не будут.

Груши, предназначенные для хранения, я рву на стадии т.н. съемной спелости, на завершающей стадии процесса созревания. Они легко снимаются с веток, но мякоть твердая, дозревать эти груши будут при хранении от нескольких недель до месяца.

Хранение груш:

Перед отправкой груш на хранение я их постепенно охлаждаю: раскладываю по ящикам, которые последовательно переношу по прохладным местам: из горницы дачного дома в холодный сарай, а потом и в погреб. Если не проводить с плодами подобной процедуры, те покроются конденсатом, из-за которого начнут загнивать.

Большую часть урожая груш я храню в погребе на даче, но некоторое их количество отвожу в городскую квартиру. Храню их на балконе или просто в холодильнике.

Погреб:

В погребе они хранятся дольше всего, поскольку в нем имеются оптимальные условия для хранения: температурно-влажностный режим, отсутствие солнца, вентиляция.

Груши раскладываю по деревянным ящикам или картонным коробкам таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. В случае обильного урожая и нехватки места укладываю их в два слоя, переслоив древесными опилками или мятой бумагой.

Если же урожай скромный, заворачиваю в бумагу каждый плод. Это позволяет удержать в нем влагу. А для поддержания необходимого уровня влажности в помещении погреба расставляю в нем ёмкости с водой.

Периодически (раз в две недели) проверяю хранящиеся в погребе груши. Если обнаружу на них какие-нибудь повреждения (гниль, темные пятна и т.п.), немедленно извлекаю такие плоды из хранилища.

В своей городской квартире храню груши на балконе или просто в холодильнике.

Балкон:

Для хранения груш до заморозков он подходит идеально. Я их раскладываю в один слой по коробкам, которые для экономии площади ставлю друг на друга. В коробках обязательно должны быть вентиляционные отверстия.

Главное же, это чтобы в них не проникал солнечный свет. Если груш немного, каждую из них заворачиваю в бумагу. А если много, укладываю их в коробку в два слова, пересыпав опилками. Причем укладываю так, чтобы хвостики были направлены вверх.

Когда температура воздуха начинет понижаться, а ночью уже ожидаются легкие заморозки, накрываю коробки с грушами старым теплым ватным одеялом.

Холодильник:

В нем я обычно храню совсем немного груш, отбирая на хранение целые, не поврежденные плоды. Укладываю их в целлофановые пакеты, плотно закрываю и помещаю в лоток холодильника для овощей и фруктов.

Маленькие груши укладываю в стерилизованные и охлажденные трехлитровые банки, которые закрываю крышкой. В них плоды вполне нормально будут храниться в течение несколько недель.

Груши позднеспелых сортов хранятся у меня в погребе до полугода, на балконе – вплоть до заморозков. Главное, соблюсти все правила хранения и не нарушать их. В холодильнике груши лежат меньше, чуть более месяца. Но они, как и груши раннеспелых сортов, быстро съедаются.