Дачники рассказали, как хранить тыкву в домашних условиях зимой

Многие дачники на своих участках выращивают тыкву, а урожай собирают в конце лета.

Для этого овоща необходимо создать определенные условия, чтобы он долго хранился:

Не держать под прямыми солнечными лучами.

Хранить при прохладной температуре и не слишком высокой влажности.

При наличии погреба задача решена. Его отсутствие не помешает сохранить тыкву на балконе или в кладовке. После сбора урожая я помещаю тыкву на балкон, где она и лежит до заморозков. После этого овощи переезжают на окно.

Хорошо хранится только полностью вызревшая тыква, поэтому недозревшие съедаются в первую очередь.

Признаки тыквы, которую можно сохранить надолго:

Плоды этой бахчевой культуры осматриваю на наличие повреждений. Продукт, имеющий изъяны, для хранения не подходит.

При уборке плодов оставляю плодоножку длиной до десяти сантиметров.

Убираю урожай в сухую погоду. Если не было такой возможности, каждый плод хорошо высушиваю.

При соответствии всем перечисленным признакам тыква может храниться до полугода. Но есть зависимость и от сорта. Крупноплодные тыквы хранятся дольше, но уступают мускатным по вкусу.

Овощи с повреждениями отправляю на приготовление блюд или в заморозку.

Хранение в погребе:

В погребе овощи не испортятся до весны. Одно условие — не класть их на пол. Следует организовать их расположение на стеллажах в отдалении друг от друга, чтобы иметь возможность осматривать на предмет порчи. Тыквины не должны касаться стены.

Хранение в квартире:

При наличии балкона тыкву помещают туда, прикрывая от солнца и холодов теплой тканью. У меня на этот случай существуют старые шубы из натурального меха.

В комнате тыкву можно сберечь под кроватью.

Хранение разрезанной тыквы:

Я предпочитаю сажать сорта, дающие плоды, которые могут быть съедены за один раз. Крупноплодный овощ невозможно употребить сразу, поэтому необходимо подумать о том, что с ним делать дальше.

Существуют разные способы:

сушка;

засолка;

маринование;

приготовление цукатов.

В холодильнике:

Разрезанную тыкву в холодильнике можно хранить не более двух недель.

В морозилке:

Неиспользованный кусок нарезаю кубиками или пластинками и помещаю в полиэтиленовый пакет. В морозилке овощ можно сберечь до полутора лет.

Выращенная своими руками тыква у меня не пропадает. Каждый кусочек сохраняется и съедается.