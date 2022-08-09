Дачники рассказали, как хранить тыкву в домашних условиях зимой
Многие дачники на своих участках выращивают тыкву, а урожай собирают в конце лета.
Для этого овоща необходимо создать определенные условия, чтобы он долго хранился:
Не держать под прямыми солнечными лучами.
Хранить при прохладной температуре и не слишком высокой влажности.
При наличии погреба задача решена. Его отсутствие не помешает сохранить тыкву на балконе или в кладовке. После сбора урожая я помещаю тыкву на балкон, где она и лежит до заморозков. После этого овощи переезжают на окно.
Хорошо хранится только полностью вызревшая тыква, поэтому недозревшие съедаются в первую очередь.
Признаки тыквы, которую можно сохранить надолго:
Плоды этой бахчевой культуры осматриваю на наличие повреждений. Продукт, имеющий изъяны, для хранения не подходит.
При уборке плодов оставляю плодоножку длиной до десяти сантиметров.
Убираю урожай в сухую погоду. Если не было такой возможности, каждый плод хорошо высушиваю.
При соответствии всем перечисленным признакам тыква может храниться до полугода. Но есть зависимость и от сорта. Крупноплодные тыквы хранятся дольше, но уступают мускатным по вкусу.
Овощи с повреждениями отправляю на приготовление блюд или в заморозку.
Хранение в погребе:
В погребе овощи не испортятся до весны. Одно условие — не класть их на пол. Следует организовать их расположение на стеллажах в отдалении друг от друга, чтобы иметь возможность осматривать на предмет порчи. Тыквины не должны касаться стены.
Хранение в квартире:
При наличии балкона тыкву помещают туда, прикрывая от солнца и холодов теплой тканью. У меня на этот случай существуют старые шубы из натурального меха.
В комнате тыкву можно сберечь под кроватью.
Хранение разрезанной тыквы:
Я предпочитаю сажать сорта, дающие плоды, которые могут быть съедены за один раз. Крупноплодный овощ невозможно употребить сразу, поэтому необходимо подумать о том, что с ним делать дальше.
Существуют разные способы:
сушка;
засолка;
маринование;
приготовление цукатов.
В холодильнике:
Разрезанную тыкву в холодильнике можно хранить не более двух недель.
В морозилке:
Неиспользованный кусок нарезаю кубиками или пластинками и помещаю в полиэтиленовый пакет. В морозилке овощ можно сберечь до полутора лет.
Выращенная своими руками тыква у меня не пропадает. Каждый кусочек сохраняется и съедается.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
Огородники раскрыли секреты выращивания хорошего укропа
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Историки рассказали, какой была судьба русских женщин в монголо-татарском плену
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине