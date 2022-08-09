Фермеры объяснили, как сохранить урожай цветной капусты на всю зиму

Цветную капусту выращивают ради приятного вкуса и витаминного состава, который обеспечивает пользу для здоровья.

Есть несколько способов, которые помогают надолго сохранить все эти качества. Для хранения лучше всего подходят поздние или среднеспелые, но не ранние сорта. Они меньше гниют и обладают плотными соцветиями.

Цветная капуста хорошо хранится при температуре не ниже 0 и не выше +6 градусов при влажности от 85%. На овощи не должен попадать солнечный свет, а в помещении нужно обеспечить вентиляцию.

В квартире капусту можно хранить в морозильной камере, предварительно разделив на соцветия. Их следует проварить, высушить, слегка заморозить и разложить по пакетам.

В холодильнике хранятся вымытые и просушенные головки со срезанными листьями. Их нужно обернуть бумагой, а сверху – пищевой пленкой. На балконе цветная капуста хранится в ящиках из картона или дерева.

В идеале капусту следует хранить в подвале или в погребе. Вилки целиком оборачивают бумагой и раскладывают в ящики, накрывая их черной пленкой.

Периодически пленку нужно приподнимать, чтобы овощи проветривались. Очень важно следить, чтобы под укрытием не образовывался конденсат.

Можно подсушить цветную капусту. Ее предварительно бланшируют и помещают в специальный сушильный аппарат.