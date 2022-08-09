Историки рассказали, из-за чего советских женщин осуждали и стыдили

В наше время это воспринимается как должное, а вот в советские времена такие обстоятельства вызывали осуждение и даже всеобщее презрение! О чем это?

Не спрятаться, не скрыться от чужого взгляда:

Обсуждение личной жизни человека на общественных собраниях в советское время практиковалось регулярно. Более того, на таких «разборах полетов» могли и поругать, и сильно оскорбить провинившегося. Соседи и коллеги по работе знали друг про друга всю «подноготную»: укрыться от всевидящего ока советского общества было просто нереально!

В таких условиях тяжелее всего жилось женщинам, образ жизни которых не укладывался в стандартные рамки поведения советского человека.

Осуждения, насмешки и даже травля грозила тем представительницам прекрасного пола, у которых не складывалась семейная жизнь, был развод или вообще осмелились рожать детей без мужа. А чего еще стыдились советские женщины?

Проживать с мужчиной «без росписи»:

Сейчас сожительство, или как его еще называют "гражданский брак", стало привычным делом. А тогда если советская женщина была замечена в сожительстве с мужчиной без похода в ЗАГС, то ее сразу записывали в особы легкого поведения. Некоторые сплетники видели в такой «сожительнице» «злостную» представительницу древнейшей профессии!

Если о таком сожительстве узнавали на работе, то бедную даму вызвали к начальнику, который проводил по этому поводу разъяснительную беседу. Если женщина и после этого не желала регистрировать брак, то ее исключали из партии, что означало великий стыд и позор.

В СССР для того, чтобы начать проживать совместно с мужчиной, нужно перед этим обязательно зарегистрировать отношения. С одной стороны – это правильная позиция, но с другой, если брак не сложится – то и дело разводиться что ли?

Проявлять на людях свои чувства к мужчине:

Обниматься, а уж тем более целоваться с мужчиной при посторонних людях в СССР было постыдно. Если на улице или в общественном месте замечали обнимавшихся или, не дай Бог, целующихся молодых людей, то сразу же их одергивали.

Случалось, что за такое «преступление» даже стыдили на общественных собраниях, всеми силами пытаясь наставить нарушителей общественного спокойствия на путь истинный.

«Поздно» выйти замуж:

Современные девушки не слишком торопятся замуж, предпочитая сначала получить образование и построить карьеру. А если советская девушка не собралась замуж до 25 лет, ее считали чуть ли не старой девой.

Найти своего будущего мужа такой «великовозрастной» особе становилось очень сложно: как потенциальную невесту её уже мало кто из парней рассматривал.

Более того, родные и близкие начинали такую вот «отцветающую дамочку» жалеть и пытались срочно найти жениха. Если девушка начинала проявлять характер и осознанно не хотела выходить замуж, то сталкивалась с всеобщим порицанием и осуждением.

Не водить ребёнка в детский сад:

Советская женщина – это, в первую очередь рабочие руки, а потом уж все остальное. Такими рабочими руками нужно было поднимать страну, а с воспитанием детей вполне справится государство.

Если кто-то из женщин по любым причинам не водил своего ребенка в детский сад, то такую мать осуждали за тунеядство и лень. А иногда и презирали за то, что эта семья выбрала личную выгоду, а не пользу для общества.

Чересчур «модничать»:

Конечно же, представительницы прекрасного пола в любые времена желали быть красивыми и ухоженными. Но слишком уж увлекаться модными тенденциями в СССР было постыдно. Да и производители одежды и косметики в те времена не баловали потребителей: все одевались почти одинаково.

Если же женщина начинала слишком интересоваться новинками моды и ей удавалось прикупить какую-то модную вещь, то в обществе ее называли «профурсеткой» или «пустышкой». Якобы она способна думать только о нарядах.

Заботиться о своём внешнем виде:

Сегодня всевозможные уколы и операции по омоложению у женщин на пике популярности, а в советское время женщин мало волновало появление морщин ни их лице и коже. Может и волновало, но это всегда старались скрыть, ведь если женщина будет слишком обеспокоена этим, ее тут же сочтут ни на что дельное не способной.

Маникюр, педикюр и депиляция в Советском Союзе уже были, но их считали чем-то не больно и ненужным. Весь секрет женской красоты времен СССР заключался лишь в поддержании чистоты тела и опрятного внешнего вида.

Стать «разведенкой»:

Разводиться в СССР вообще было не принято, даже если жизнь с мужем была для женщины невыносимой.

Она должна была терпеть его пьянство, измены и даже рукоприкладство и все это тщательно скрывать, создавая образ идеальной "ячейки общества". Статус "разведенки" в СССР был унизительным для всех простых женщин.

Кроме того, мало кто потом брал их замуж, хотя и бывали исключения (особенно среди артистов и разных привилегированных дам).

Поздно родить ребенка:

Сегодня первородки в 30 лет – обычное явление. Но в советское время таких "поздних" мам осуждали не только в обществе, но и сами медики, называя всех женщин, родивших первенца даже после 26 лет «старородящими». И вдобавок многие рассказывали страшные сказки о том, что ребенок родится неполноценным.

Быть «плохой» хозяйкой:

Набор продуктов в СССР был ограниченным, но и из этого набора нужно было суметь готовить разнообразные и вкусные блюда для всей семьи. Считалось хорошим тоном, что девушка уметь хорошо шить и вязать, обеспечивать чистоту и порядок в доме. А если живешь в коммуналке, это особенно сложно.

И все это многие советские женщины делали после того, как вернулись с работы, отстояв еще несколько часов в очереди за продуктами, приготовили обед на всю семью, постирали и перемыли гору посуды.

А в деревнях круглогодично прибавлялся еще и уход за скотиной, а летом ежедневная поливка, ведь огород и домашние животные в то время являлись кормильцами для всей семьи.