Историки рассказали, как называли геев на Руси

Во все времена и в любом обществе существовала определенная доля тех, кого сегодня называют «лицами нетрадиционной сексуальной ориентации».

Отношение к однополым связям на Руси в древние и средние века:

До принятия Русью христианства к людям гомосексуальной ориентации относились достаточно терпимо, да и после этого ситуация кардинально не изменилась. Законодательство тех времен никак не затрагивало такие вопросы — ни «Русская Правда», ни «Соборное уложение» не содержат ни одного касающегося однополых отношений пункта.

Да и вообще, все вопросы личной жизни относились к прерогативе церкви, которая считала любые интимные контакты вне брака грехом, включая и гомосексуальные. Поэтому в ряде церковных книг упоминаются наказания за такие действия - к ним относились различные епитимьи, то есть ограничения.

Уличенных в «противоестественных связях» могли приговорить к отлучению от причастия или посту, молитвам, отбиванию поклонов и другим подобным действиям. Другими словами, хотя содомский грех на Руси явно не приветствовался, но за него и не наказывали так жестоко как в тогдашней Европе.

Да, именно так первоначально называли это явление наши предки и от этого произошло известное и сегодня слово «содомит». Пришел этот термин из библии, которая описывала погрязшие в этом грехе ближневосточные города Содом и Гоморра, которые были за это стерты богом с лица земли.

Кроме того, параллельно использовалось и другое слово — мужеложество, то есть, ситуация когда «мужчина делит ложе с мужчиной». От него пошла производная — мужеложцы (или мужеложники), которыми также называли гомосексуалистов, причем, касалось оно только мужчин.

Да, к факту женской однополой любви относились куда более мягко, хотя впрочем, она и распространена тогда была в гораздо меньшей степени.

Официальная криминализация однополых отношений и ее последствия:

Официально же наказание за однополые отношения появилось 1706 году, когда в силу вступил составленный одним из соратников Петра I – князем А. Меньшиковым «Краткий артикул».

Он был основан на воинском кодексе курфюршества Саксония и в нем впервые появилось светское наказание за гомосексуальность и оно было очень суровым — за «ненатуральное прелюбодеяние» вводилась смертная казнь, причем, через сожжение на костре.

Стоит отметить, что на практике этот пункт не был применен ни разу, а через 10 лет на смену «Краткому артикулу» пришел «Воинский устав» 1716 года. По нему наказание было значительно смягчено и предусматривало телесное наказание за добровольную связь и пожизненную ссылку на галеры или смертную казнь в случае применения насилия.

Принятый в 1720 году «Морской устав» предусматривал аналогичное наказание и в этих документах в равной степени использовались термины «содомский грех» и «мужеложество».

А для гражданского населения России однополые отношения были криминализированы в 1835 году, когда в силу вступил «Свод законов Российской империи». По нему «уличенные в преступлении мужеложества» полежали лишению всех прав состояния, наказанию плетьми и ссылке на поселение.

Если же это было сопряжено с насилием, ссылка заменялась каторжными работами. Такое изменения отношения к гомосексуальным связям привело к появлению и распространению в русском языке терминов «педерастия» и «педераст», заимствованных из Европы (здесь их начали активно употреблять в начале XIX века), быстро принявших негативный оттенок.

От них впоследствии пошли и другие производные с оскорбительным смыслом - «пидор», «педрило» и т.п.