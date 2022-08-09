Тайвань проведёт военные учения с боевыми стрельбами
ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами на южной части острова.
Во вторник, 9 августа 2022 года, Вооружённые силы Тайваня заявили о проведении военных учений на юге острова для проверки боеспособности личного и командного состава тайваньской армии.
Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что в ходе боевой подготовки тайваньских военнослужащих запланированы боевые стрельбы из гаубиц и миномётов для оттачивания навыков солдат.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
Огородники раскрыли секреты выращивания хорошего укропа
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Историки рассказали, какой была судьба русских женщин в монголо-татарском плену
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине