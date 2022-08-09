Тайвань проведёт военные учения с боевыми стрельбами

ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами на южной части острова.

Во вторник, 9 августа 2022 года, Вооружённые силы Тайваня заявили о проведении военных учений на юге острова для проверки боеспособности личного и командного состава тайваньской армии.

Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что в ходе боевой подготовки тайваньских военнослужащих запланированы боевые стрельбы из гаубиц и миномётов для оттачивания навыков солдат.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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