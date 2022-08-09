Историки рассказали, что уже разрешалось делать 13-летней девушке на Руси

В разные времена по-разному относились и к людям по достижению ими определенных возрастов - так, если сейчас возраст 13 лет считается еще детским, то 500 лет назад достигшая его девушка уже считалась на Руси вполне пригодной для замужества.

Оставаться незамужней женщиной на Руси было не принято:

Причина столь раннего вступления в брак у наших предков объясняется достаточно прозаично — люди тогда жили значительно меньше и репродуктивный период женщин тоже заканчивался заметно раньше, чем сейчас.

По данным демографов, средняя продолжительность жизни тогда достигала около 30 лет — это не означало, что достигнув этого возраста человек обязательно сразу же и умирал, просто смертность была очень высокой, особенно в детском возрасте.

Плюс условия жизни тоже были значительно хуже нынешних особенно у крестьян, на долю которых приходился тяжелый труд от зари до зари. Нет, конечно порой люди доживали и до 60 и даже до 70 с лишним лет, но в целом «нормой» считалось прожить 40-50 лет, ну а женщина в 35 лет уже считалась «слишком старой».

И если сегодня выйти замуж в таком возрасте — достаточно обычное дело, то в те времена это было почти нереально. Хотя конечно же, у дочерей дворян, купцов и помещиков шансов было куда больше, чем у девушек из простого народа.

Но вот до брака жизнь у барышень из состоятельных семей не очень веселой - дело в том, что они не могли выйти из дома без сопровождения мужчины. В принципе, их вообще не очень-то выпускали из дому, разве что в церковь, большей же частью девушки сидели в отдельной комнате, общались со своими няньками или родственницами женского пола, шили, вышивали, ну еще и молились.

Грамоте их учили редко — считалось, что она им после замужества не нужна, ну а общаться с посторонними мужчинами строго-настрого воспрещалось, что бы не дай бог не случилось чего-то предосудительного.

Любая внебрачная связь и тем более рождение ребенка вне брака были позором и выйти после этого замуж было очень сложно. А статус незамужней женщины тогда котировался очень низко — остаться без супруга, служившего в те времена защитой и опорой, было еще и небезопасно.

Что менялось для женщины XVI-XVII веков в замужестве:

Правда, даже выйдя замуж женщина не очень улучшала свое положение — по Домострою она полностью зависела от своего мужа. Тот имел право при необходимости (и даже без таковой) поколотить ее, причем те, кто не делал этого, считались равнодушными и слабовольными людьми.

Еще хуже, если по каким-то причинам жена оказывалась бесплодной — поскольку разводы тогда сильно не приветствовались церковью, муж вполне мог просто отослать супругу в монастырь. А то и «вывести», как на знаменитой картине художника Александра Бучкури..

Стоит добавить, что некоторые категории женщин все же жили свободней — например купеческие жены. Они могли в отсутствии своих мужей вести дела и заключать сделки, а также свободно общаться с мужчинами и ходить куда захочется.

Кроме того, распоряжаться своим имуществом могли вдовы, имевшие также право заниматься ремеслами и торговлей. Ну а дворянки и боярыни могли даже участвовать в политической жизни страны и различных культурных мероприятиях, чем многие активно пользовались.

Да, по таким вот непривычным для нас правилам жили люди столетия назад — взрослели раньше, полноценно отвечали за свои поступки и даже не мечтали о многом из того, что сейчас кажется нам привычным. Хорошо это или плохо — пусть каждый судит сам, в меру своего разумения.