США предоставят Украине дополнительно $4,5 миллиарда
США предоставят Украине дополнительно $4,5 миллиарда финансовой помощи, сообщило в понедельник государственное агентство USAID.
Эти деньги предназначены для поддержки функционирования украинского государства и финансирования, в том числе, бюджета страны.
Как сообщило агентство, средства поступят в Украину с помощью Всемирного банка, а их выплата будет происходить траншами, первый из которых составит 3 миллиарда долларов. В июле США перечислили 1,7 млрд, в июне - 1,3 млрд, а общий объем прямой бюджетной помощи Украине составит 8,5 млрд.
Почти в два раза больше стоимость военной техники, переданной Киеву США.
Средства USAID должны быть направлены на финансирование дальнейшей деятельности украинского государства, включая государственную помощь малоимущим и беженцам. По данным USAID, до сих пор поддержка позволяла Украине поддерживать работу больниц, школ и другой жизненно важной инфраструктуры.
Агентство подчеркнуло, что к фондам прикреплены механизмы, обеспечивающие их расходование по назначению. За этим должны следить и неправительственные организации.
Опубликовано: Николай Скира
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