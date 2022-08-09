В Марокко прошла демонстрация против действий Израиля в секторе Газа

Около 200 человек провели демонстрацию в понедельник, 8 августа, в Рабате в знак солидарности с палестинцами.

После кровопролитных столкновений между Израилем и вооруженной группировкой «Исламский джихад» в Газе, демонстранты потребовали разрыва отношений между Марокко и еврейским государством.

Демонстранты, собравшиеся перед зданием парламента в центре столицы королевства, держали в руках плакаты, осуждающие «сионистскую агрессию против сектора Газа», отмечает журналист AFP.

Они также скандировали лозунги против восстановления дипломатических отношений между Израилем и Марокко.

«Люди хотят разрыва этих отношений », — заявили протестующие, в основном из крайне левых и исламистских партий.

Во время этой демонстрации, которая состоялась на следующий день после перемирия между палестинской вооруженной группировкой «Исламский джихад» и еврейским государством, был сожжен израильский флаг.