В Марокко прошла демонстрация против действий Израиля в секторе Газа
Около 200 человек провели демонстрацию в понедельник, 8 августа, в Рабате в знак солидарности с палестинцами.
После кровопролитных столкновений между Израилем и вооруженной группировкой «Исламский джихад» в Газе, демонстранты потребовали разрыва отношений между Марокко и еврейским государством.
Демонстранты, собравшиеся перед зданием парламента в центре столицы королевства, держали в руках плакаты, осуждающие «сионистскую агрессию против сектора Газа», отмечает журналист AFP.
Они также скандировали лозунги против восстановления дипломатических отношений между Израилем и Марокко.
«Люди хотят разрыва этих отношений », — заявили протестующие, в основном из крайне левых и исламистских партий.
Во время этой демонстрации, которая состоялась на следующий день после перемирия между палестинской вооруженной группировкой «Исламский джихад» и еврейским государством, был сожжен израильский флаг.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
Зеленский согласился с доводом Путина, что русские забирают свои земли
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Канцлер ФРГ Олаф Шольц стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве на 47 миллиардов евро
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине