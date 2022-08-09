Зеленский согласился с доводом Путина, что русские забирают свои земли

Владимир Зеленский прокомментировал «Вашингтон пост» ситуацию с визовыми ограничениями для россиян в странах Запада.

«Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что русские отбирают свою землю у других», — заявил Зеленский американской газете «Вашингтон пост».

Русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию», добавил Зеленский.

Тем самым он отреагировал на заявление ВГА Запорожской области о проведении референдума о присоединении к России.

Заявления Зеленского наталкиваются на нарастающую дискуссию в ЕС об усложнении или прекращении выдачи россиянам туристических виз.

Несмотря на то, что перебои в воздушном и железнодорожном сообщениях усложняют организованный туризм, многие россияне летом путешествовали в ЕС.

В странах Балтии уже ужесточила визовый режим. Финляндия рассматривает это, но требует решения для всей Шенгенской зоны.

«Это несправедливо, что Россия ведет жестокую войну, но россияне могут посещать Европу в качестве туристов, как обычно», заявила премьер-министр Санна Марин.