Зеленский согласился с доводом Путина, что русские забирают свои земли
Владимир Зеленский прокомментировал «Вашингтон пост» ситуацию с визовыми ограничениями для россиян в странах Запада.
«Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что русские отбирают свою землю у других», — заявил Зеленский американской газете «Вашингтон пост».
Русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию», добавил Зеленский.
Тем самым он отреагировал на заявление ВГА Запорожской области о проведении референдума о присоединении к России.
Заявления Зеленского наталкиваются на нарастающую дискуссию в ЕС об усложнении или прекращении выдачи россиянам туристических виз.
Несмотря на то, что перебои в воздушном и железнодорожном сообщениях усложняют организованный туризм, многие россияне летом путешествовали в ЕС.
В странах Балтии уже ужесточила визовый режим. Финляндия рассматривает это, но требует решения для всей Шенгенской зоны.
«Это несправедливо, что Россия ведет жестокую войну, но россияне могут посещать Европу в качестве туристов, как обычно», заявила премьер-министр Санна Марин.
Опубликовано: Тарас Медведев
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