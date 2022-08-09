Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня

В последнем конфликте в секторе Газа погибли 44 человека. С пятницы, 5 августа Израиль проводил рейды по объектам, связанным с радикальной группировкой "Исламский джихад", сообщает The Jurusalrm Post.

Исламисты ответили ракетным обстрелом Израиля. Режим прекращения огня действует с вечера воскресенья, 7 августа.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате авиаударов Израиля погибли 44 человека, в том числе женщины и дети. Бомбы также убили двух высших командиров Исламского джихада. Полностью снесен один дом в городе Рафах (30 км к югу от Газы).

"В моем доме живут 22 человека. Вокруг шесть домов. Все они были убиты", - сказал после нападения один из жителей Рафиаха.

Причиной боевых действий стал арест Израилем на прошлой неделе одного из лидеров Исламского джихада на Западном берегу.

Израиль и палестинский "Исламский джихад" пришли к соглашению через три дня. Режим прекращения огня вступил в силу в воскресенье, 7 августа в 22.30 по московскому времени. Переговоры велись переговоры с участием Египта.

После того, как он вступил в силу, обстрелы Израиля и авиаудары по Газе все ещд продолжались. Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций призвали обе стороны соблюдать режим прекращения огня.

Израильская армия сообщила, что через три минуты после начала перемирия она ответила на выпущенные по ней ракеты. Сообщалось, что боевики в секторе Газа выпустили около 580 ракет. Армия сообщила, что многие из них перехватила ее ПВО. Две из сбитых летели в сторону Иерусалима.

На юге Израиля, недалеко от сектора Газа, объявлена ​​тревога из-за ракетных обстрелов. Последние действия стали самой большой эскалацией насилия со времен войны в Газе в мае прошлого года.

Впервые за много лет ХАМАС, управляющий Газой, официально не участвовал в конфликте. Военные действия возглавил "Исламский джихад", поддерживаемая Ираном организация, которая считается гораздо более радикальной.