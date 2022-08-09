Экс-министра обороны Украины Ежеля обвинили в государственной измене
Бывшего министра обороны Украины и бывшего командующего ВМС Украины адмирала Михаила Ежеля обвинили в государственной измене, сообщает "Интерфакс-Украина".
Обвинения являются результатом его решения в 2010 году по соглашению о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщило в понедельник Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Адмирал Михаил Ежель в 1996-2003 годах был командующим ВМС Украины, в 2010-2012 годах был министром обороны в правительстве Николая Азарова, а затем до 2015 года был послом Украины в Беларуси.
Госбюро расследований обвинило его в государственной измене за то, что в 2010 году он договорился о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму еще на 25 лет, до 2042 года, а взамен чего он получил скидку на закупаемый в России газ.
ГБР подчеркнуло, что как бывший командующий ВМФ и министр обороны Ежель знал и осознавал риски, связанные с дальнейшим пребыванием российских вооруженных сил на полуострове, и все же согласовал проект соглашения.
При этом он даже не присутствовал на заседании Совета Министров Украины 21 апреля 2010 года, где обсуждался проект, и не получил обязательного юридического заключения о соответствии проекта договора Конституции и другим законодательным актам Украины.
Соглашение было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины и России - Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым.
В сообщении ГБР отмечается, что подписание соглашения способствовало увеличению численности личного состава российской армии, а также модернизации и замене кораблей, самолетов и другой военной техники Черноморского флота.
В 2021 году обвинения в измене украинскому государству также были предъявлены другим политикам: Виктору Януковичу и Николаю Азарову. В ГБР подчеркнули, что преступления против основ государственной безопасности не имеют срока давности.
Опубликовано: Николай Скира
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