Собчак оценила выступление Галкина, высмеявшего россиян на латышском языке в Юрмале

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила выступление юмориста Максима Галкина на латышском языке, который высмеял своих соотечественников.

Супруг Аллы Борисовны Пугачевой посмеялся над своими земляками во время концерта в Юрмале, начав излагать мысли на латышском языке и намекать на то, что россияне не понимают происходящего.

Самая известная в России блондинка Ксения Собчак не могла пройти мимо такого инфоповода, решив прокомментировать выступление артиста на иностранном языке на латвийской сцене.

Соответствующую публикацию звезда экрана сделала в своем Телеграм-канале.

"Скандальное выступление" юмориста произошло несколько дней назад, когда Галкин поразил русскоязычную публику, пришедшую на концерт заявив прямо со сцены на латышском о том, что русские не понимают происходящего. После артист перешёл на русский.

Собчак оценила поступок шоумена:

Хорошо, что пока не полностью. Плохо, что скоро от него этого вполне себе могут потребовать. "Россияне вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили". Актуально, скажем так, не только для Латвии.

Ранее сообщалось, что латвийская журналистка Евгения Шафранек нелестно высказалась насчёт заявления Галкина на выступлении в концертном зале "Дзинтари".

Галкин произнёс на латышском:

Вижу, что латыши сейчас испугались, что я буду шутить на латышском. Но не волнуйтесь, рядом с вами сидят русские, они вообще не понимают, что здесь происходит.

Представительница СМИ заявила, что русские, проживающие в Латвии, "прекрасно понимают и по-латышски, и что происходит".

На одном из последних концертов юмориста в Юрмале между двумя зрителями произошла драка, причины которой не известны.