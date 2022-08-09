Майк Тайсон выступает против платформы Hulu, которая украла историю его жизни

Бывший американский чемпион по боксу обвинил сериал, который скоро выйдет в эфир на Hulu, в «краже истории его жизни», сравнив платформу с «работорговцем».

Новый драматический сериал «Майк», который выйдет 25 августа на Hulu, прослеживает жизнь боксера с детства до его в на ринге и осуждения за изнасилование в 1992 году.

«Они украли историю моей жизни и не заплати мне», — написал Майк Тайсон в субботу в Instagram. «Hulu — это потоковый эквивалент работорговца», — добавил он.

Платформа, доступная только в США, принадлежит Disney. Один из восьми эпизодов сериала будет посвящен Дезире Вашингтон с точки зрения 18-летней королевы красоты, которая обвинила Майка Тайсона в изнасиловании в 1991 году. Через год звезду ринга осудили и он провел три года в тюрьме.

Стивен Роджерс, создатель и сценарист «Майка», утверждает, что «не смог обсудить» проект с мистером Тайсоном, потому что у другого проекта уже были «права» на историю его жизни.

«Я не люблю полагаться на один источник», — говорит он, защищая свою биографическую работу, написанную без одобрения бывшего чемпиона в супертяжелом весе.