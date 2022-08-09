Комсомольская правда: актриса Елена Антоненко обвинила покойного Табакова в домогательствах

Ещё недавно о домогательствах со стороны Олега Табакова вспоминала актриса Елена Проклова. Сейчас такие же обвинения в адрес покойного кинодеятеля выдвигает артистка Елена Антоненко.

Недавно "всплыла" ещё одна некрасивая история, связанная с актером и режиссером Олегом Табаковым, который умер в марте 2018 года.

На сей раз покойного артиста обвиняет в приставаниях известная российская актриса Елене Антоненко. Своими неприятными воспоминаниями знаменитость поделилась в интервью "Комсомольской правде".

Звезда экрана поведала о том, что один раз, когда она сдавала экзамен во МХАТ Табаков позволил себе сделать юной Елене непристойное предложение. На то время девушке было только 15 лет.

Восходящая звезда была шокирована просьбой знаменитого актёра и режиссёра продемонстрировать грудь. Антоненко призналась, что сбежала тогда, хотя была у Табакова на хорошем счету.

Отчасти я от него пострадала. Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: "Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою грудь". И я убежала оскорбленная.

Актриса добавила, что её случай не был единственным. Известный артист приставал ко многим молодым девушкам.

Те, кто был готов на всё, чтобы построить карьеру, выполняли требования Табакова. Тем, кто не шёл на поводу у режиссёра, дальше в театре "ничего не светило".