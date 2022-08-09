Два палестинца убиты в ходе израильской операции на оккупированном Западном берегу

ЦАХАЛ проводит спецоперацию на этот раз на Западном берегу реки Иордан, в результате может обостриться ситуация с «Исламским джихадом».

Два палестинца, в том числе старший командир вооруженной группировки, были убиты во вторник утром в ходе операции израильских сил на севере оккупированного Западного берега, сообщила израильская армия.

Ибрагим ан-Набулси, высокопоставленный член «Бригад мучеников Аль-Акса», вооруженного крыла движения «Фатх», и еще один боец были убиты в ходе операции, которая проводилась в Наблусе, сообщила израильская армия.