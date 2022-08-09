Гастарбайтеров в России стало больше, едут за крепким рублем

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, что число трудовых мигрантов в России стало рекордным за последние 6 лет.

По оценке агентства, в Россию на работу, только во втором квартале 2022 года въехало свыше 3,12 миллиона мигрантов.

Это на 30 процентов больше чем в 2021 году, когда миграционным потокам мешала пандемия коронавируса.

Но, тем не менее, цифра притока иностранной рабочей силы стала самой значительной за последние шесть лет.

Эксперты отмечают, что самым привлекательным моментом для гастарбайтеров стало значительное укрепление российского рубля.