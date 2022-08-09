Китай блокирует судоходство в восточных водах Южно-Китайского моря и окружает Тайвань
Народно-освободительная армия Китая во вторник объявила о скорых учениях, целью которых станет окружение и оборона острова Тайвань, сообщает South China Morning Post.
Военные силы Пекина объявили во вторник, что его военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырехдневных беспрецедентных учений с боевой стрельбой.
Не уточнив дату окончания, командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии заявило, что предстоящие учения должны подготовиться к операциям «совместной обороны» и «совместной блокады» самоуправляемого острова.
Управление морской безопасности Пекина также выпустило навигационное предупреждение, ограничивающее вход в восточные воды острова Нансан в Чжаньцзяне в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 на три дня, начиная с сегодняшнего дня, когда начинаются тренировки по стрельбе.
По оценкам российских экспертов, Китаю нет необходимости аннексировать Тайвань, они измотают его морской экономичсекой блокадой и тогда, Тайваню придется считаться с требованиями КНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
ВСУ обстреляли населённые пункты в ДНР тяжёлыми снарядами
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Два палестинца убиты в ходе израильской операции на оккупированном Западном берегу
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине