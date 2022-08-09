Китай блокирует судоходство в восточных водах Южно-Китайского моря и окружает Тайвань

Народно-освободительная армия Китая во вторник объявила о скорых учениях, целью которых станет окружение и оборона острова Тайвань, сообщает South China Morning Post.

Военные силы Пекина объявили во вторник, что его военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырехдневных беспрецедентных учений с боевой стрельбой.

Не уточнив дату окончания, командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии заявило, что предстоящие учения должны подготовиться к операциям «совместной обороны» и «совместной блокады» самоуправляемого острова.

Управление морской безопасности Пекина также выпустило навигационное предупреждение, ограничивающее вход в восточные воды острова Нансан в Чжаньцзяне в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 на три дня, начиная с сегодняшнего дня, когда начинаются тренировки по стрельбе.

По оценкам российских экспертов, Китаю нет необходимости аннексировать Тайвань, они измотают его морской экономичсекой блокадой и тогда, Тайваню придется считаться с требованиями КНР.