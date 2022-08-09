В Афганистане убит полевой командир пакистанских талибов
Высокопоставленный командир пакистанских талибов был убит, когда его машина взорвалась на востоке Афганистана, сообщило AFP.
«Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) заявила, что вскоре будет сделано заявление о «мученичестве высокопоставленного лидера» движения, но источник в ТТП сообщил AFP, что это был Абдул Вали, командир, использовавший псевдоним Омар Халид Хорасани.
Его смерть может поставить под угрозу хрупкое прекращение огня, достигнутое между ТТП и правительством Пакистана в июне по мере продвижения мирных переговоров при посредничестве афганских талибов.
Во вторник пакистанская армия заявила, что четыре солдата были убиты в результате нападения террориста-смертника на военный конвой в Северном Вазиристане, где ТТП имеет сильное присутствие, на границе с Афганистаном.
Пакистанские талибы ТТП представляют собой группу, отличную от афганских талибов, но движимую той же идеологией и долгой общей историей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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