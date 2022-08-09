В Южной Корее наводнение унесло жизни семи человек, шестеро пропали без вести
Наводнение в Южной Корее унесло жизни семи человек, по состоянию на утро вторника шесть человек пропали без вести, сообщили южнокорейские СМИ.
В Сеуле и соседних регионах в северной части страны под водой оказались дома, улицы, поля и станции метро.
Наибольшее количество осадков за 80 лет было зафиксировано в южном сеульском районе Тонджак, сообщает национальное информационное агентство Рёнхап со ссылкой на метеобюро. В какой-то момент там выпало более 141 литра осадков на квадратный метр в час.
Сообщается, что в этом районе городской служащий был убит при уборке упавшего дерева, предположительно, он умер в результате удара током. Четыре человека утонули в своей квартире в районе Гванак. Тело было извлечено из-под завалов обрушившейся автобусной остановки в провинции Кёнгидо, еще один человек погиб в результате оползня.
Президент Юн Сук Ёль поручил властям эвакуировать людей из районов, наиболее подверженных риску наводнения.
Северная Корея также предупредила о сильных ливнях во вторник. Согласно сообщениям северокорейского радио, предупреждение затрагивает южные районы страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
WoW: Харламов рассказал, кто из ведущих ТНТ болен СПИДом
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию