В Южной Корее наводнение унесло жизни семи человек, шестеро пропали без вести

Наводнение в Южной Корее унесло жизни семи человек, по состоянию на утро вторника шесть человек пропали без вести, сообщили южнокорейские СМИ.

В Сеуле и соседних регионах в северной части страны под водой оказались дома, улицы, поля и станции метро.

Наибольшее количество осадков за 80 лет было зафиксировано в южном сеульском районе Тонджак, сообщает национальное информационное агентство Рёнхап со ссылкой на метеобюро. В какой-то момент там выпало более 141 литра осадков на квадратный метр в час.

Сообщается, что в этом районе городской служащий был убит при уборке упавшего дерева, предположительно, он умер в результате удара током. Четыре человека утонули в своей квартире в районе Гванак. Тело было извлечено из-под завалов обрушившейся автобусной остановки в провинции Кёнгидо, еще один человек погиб в результате оползня.

Президент Юн Сук Ёль поручил властям эвакуировать людей из районов, наиболее подверженных риску наводнения.

Северная Корея также предупредила о сильных ливнях во вторник. Согласно сообщениям северокорейского радио, предупреждение затрагивает южные районы страны.