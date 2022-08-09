Эрдоган и Асад могут провести переговоры по совету Путина

Президенты Турции Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Осад могут провести телефонный разговор по совету Путина.

9 августа турецкая газета Türkiye заявила о возможности проведения телефонных переговоров между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой Сирии Башаром Осадом о противодействии террористическими группировкам на границе двух стран.

Отмечается, что данную идею Эрдогану предложил Путин во ходе встречи в Сочи, объясняя это тем, что искоренить все террористические группировки на турецко-сирийской границе будет значительно проще действуя сообща с сирийским правительством.