Эрдоган и Асад могут провести переговоры по совету Путина
Президенты Турции Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Осад могут провести телефонный разговор по совету Путина.
9 августа турецкая газета Türkiye заявила о возможности проведения телефонных переговоров между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой Сирии Башаром Осадом о противодействии террористическими группировкам на границе двух стран.
Отмечается, что данную идею Эрдогану предложил Путин во ходе встречи в Сочи, объясняя это тем, что искоренить все террористические группировки на турецко-сирийской границе будет значительно проще действуя сообща с сирийским правительством.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
WoW: Харламов рассказал, кто из ведущих ТНТ болен СПИДом
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию