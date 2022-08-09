Türkiye: Путин согласовал переговоры между Эрдоганом и Асадом

Издание Türkiye сообщает, что Владимир Путин уговорил президента Тайипа Эрдогана провести переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.

Днём вторника турецкая интернет-газета Türkiye опубликовала сообщение о том, что Владимир Путин упросил президента Турции провести переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Переговоры между президентами Турции и Сирии должны пройти в формате телефонного звонка.

При этом Путин настаивал на личной встрече Асада с Эрдоганом, однако турецкий президент заявил, что время для подобной встречи ещё не пришло.