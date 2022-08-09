Türkiye: Путин согласовал переговоры между Эрдоганом и Асадом
Издание Türkiye сообщает, что Владимир Путин уговорил президента Тайипа Эрдогана провести переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
Днём вторника турецкая интернет-газета Türkiye опубликовала сообщение о том, что Владимир Путин упросил президента Турции провести переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Переговоры между президентами Турции и Сирии должны пройти в формате телефонного звонка.
При этом Путин настаивал на личной встрече Асада с Эрдоганом, однако турецкий президент заявил, что время для подобной встречи ещё не пришло.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
WoW: Харламов рассказал, кто из ведущих ТНТ болен СПИДом
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию