МИД Тайваня: Китай использует военные учения как подготовку к вторжению

В пресс-службе МИД Тайваня утверждают, что китайские военные учения вокруг острова являются планом Пекина по подготовке ко вторжению на тайваньскую территорию.

9 августа днём Министерство иностранных дел Тайваня опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что армия Китая использует военные учения вокруг тайваньского острова как план по подготовке ко вторжению на его территорию. По данным МИД Тайваня, китайское вторжение может произойти уже в скором времени.

Примечательно, что само Минобороны Китая ранее также публиковало пресс-релиз, в котором сообщало, кто китайские военные учения возле Тайваня является реакцией Пекина на высадку Нэнси Пелоси на острове.