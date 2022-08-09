МИД Тайваня: Китай использует военные учения как подготовку к вторжению
В пресс-службе МИД Тайваня утверждают, что китайские военные учения вокруг острова являются планом Пекина по подготовке ко вторжению на тайваньскую территорию.
9 августа днём Министерство иностранных дел Тайваня опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что армия Китая использует военные учения вокруг тайваньского острова как план по подготовке ко вторжению на его территорию. По данным МИД Тайваня, китайское вторжение может произойти уже в скором времени.
Примечательно, что само Минобороны Китая ранее также публиковало пресс-релиз, в котором сообщало, кто китайские военные учения возле Тайваня является реакцией Пекина на высадку Нэнси Пелоси на острове.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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