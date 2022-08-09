Песков пообещал, что Россия демилитаризирует производства Байрактаров в Украине

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о производстве БПЛА в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном начале производства беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" в Украине.

По словам Пескова, в случае появления на территории Украины завода, производящего турецкие беспилотники, он попадет под демилитаризацию.

"В случае появления в Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию", - говорится в заявлении Дмитрия Пескова.

Напомним, что ранее Турецкая компания Baykar заявила, что построит в Украине завод по производству ударных беспилотников Bayraktar.