Intercontinental  Hotels заявила об увеличении прибыли с вернувшейся тягой к путешествиям

Прибыль британской гостиничной группы Intercontinental Hotels в первом полугодии увеличилась в четыре раза в сравнении с тем же периодом 2021 года.

Группа обнародовала во вторник чистую прибыль в размере 216 миллионов долларов против 48 миллионов годом ранее при годовом обороте, выросшем на 52%.

Прибыль британской гостиничной группы Intercontinental Hotels в первом полугодии увеличилась в четыре раза благодаря возобновившемуся интересу к путешествиям после отмены медицинских ограничений во многих странах.