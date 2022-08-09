Intercontinental  Hotels заявила об увеличении прибыли с вернувшейся тягой к путешествиям

Прибыль британской гостиничной группы Intercontinental  Hotels в первом полугодии увеличилась в четыре раза в сравнении с тем же периодом 2021 года.

Группа обнародовала во вторник чистую прибыль в размере 216 миллионов долларов против 48 миллионов годом ранее при годовом обороте, выросшем на 52%.

Прибыль британской гостиничной группы Intercontinental  Hotels в первом полугодии увеличилась в четыре раза благодаря возобновившемуся интересу к путешествиям после отмены медицинских ограничений во многих странах.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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